Опубликован трейлер драмы «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

Okko и START опубликовали трейлер семейной драмы «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман в главных ролях.

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, и настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени.

«Время Счастливых» стартует в марте, точную дату пока не говорят.