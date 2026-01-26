Итоги проката третьей части «Аватара» вызвали тревогу у фанатов фильма

По итогам месяца проката сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 1,37 млрд. Триквел Джеймса Кэмерона заметно отстал от касс первой ($ 2,9 млрд) и второй ($ 2,3 млрд) частей, что привело к беспокойству фанатов.

Поклонники боятся, что финальная сумма окажется недостаточной для окупаемости, и Disney либо заметно сократит бюджет сиквелов, либо вовсе их отменит. Чтобы этого избежать, юзер форума Reddit под ником Silver-Squirrell призывает фанатов «Аватара» сходить на фильм ещё несколько раз, взяв с собой друга, члена семьи или любого другого близкого человека.

Я говорю за каждого из нас: мы хотим, чтобы фильм добился успеха в прокате. Если вы любите «Аватар», посмотрите «Пламя и пепел» в кино ещё несколько раз. Пожалуйста, сходите на сеанс хотя бы дважды. Возможно, этот пост не сильно повлияет на итоговые кассовые cборы, но, возможно, что-то всё же изменится. Как говорится, каждый доллар важен.

Мнения пользователей на призыв разделились — одни поддержали инициативу, а другие заявили, что ситуация абсурдна. Они не верят, что фильму с кассой в $ 1,37 млрд нужна какая-либо помощь от фанатов для окупаемости и предлагают в случае чего обращаться напрямую в Disney. Они также напоминают, что режиссёр картины Джеймс Кэмерон недавно стал миллиардером, и это скорее ему нужно помогать людям, а не наоборот.