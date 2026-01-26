«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом продлится на уровне «Интерстеллара»

Компания Amazon раскрыла продолжительность фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в странах СНГ). Фантастическая лента с Райаном Гослингом по мотивам романа Энди Вейера продлится 2 часа 46 минут и выйдет в прокат 20 марта 2026 года.

Таким образом, проект окажется одним из самых длинных произведений в жанре. Для сравнения — культовый «Интерстеллар» Кристофера Нолана длится 2 часа 49 минут, а «Марсианин», прошлая адаптация романа Энди Вейера, длится 2 часа 21 минуту.

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами ленты выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вместе с Гослингом в фильме также сыграли Сандра Хюллер («Зона интересов») и Милана Вайнтруб («Блудливая Калифорния»).