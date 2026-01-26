В американском кинопрокате фильм Бекмамбетова обошел ленту Кэмерона

Фильм российского режиссёра Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» с Крисом Праттом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях обошёл «Аватара 3» в американском кинопрокате. Об этом сообщает Variety. По данным издания, за первый уик-энд картина собрала 11 миллионов долларов и вышла на первое место в прокате.

© Super.ru

«Аватар» Джеймса Кэмерона занимал первую позицию в течение пяти недель после выхода. Сообщалось, что картина не оправдала ожидания кинопрокатчиков. Несмотря на то, что фильм стал самым кассовым в первые выходные после выхода, он собрал менее 100–120 миллионов долларов — именно эти цифры прогнозировали аналитики.

Ранее стало известно, трилогия «Аватар» стала самой кассовой за всю историю кинематографа — кассовые сборы и другие подробности ищите здесь.

Читайте также: Звезда «Аватара» Зои Салдана признана самой кассовой актрисой за всю историю кино