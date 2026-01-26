Начались съемки детективного сериала «Красная Шамбала» про тайны СССР

Кинокомпания «Мирфильм» объявила о старте производства сериала «Красная Шамбала». Съёмки фантастического проекта займут несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал расскажет историю молодого следователя Клима, который получает на руки необычное дело. Странные улики, совпадения и люди, явно не вписывающиеся в законы современной науки, втягивают Клима в историю, связанную с масштабным экспериментом советской эпохи. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится — речь идёт не просто о преступлении, а о тайне, способной изменить представление о человеке и его возможностях.

Главные роли в шоу сыграют Влад Прохоров («Руки Вверх!»), Стася Милославская («Огонь»), Сергей Шакуров («Свой среди чужих, чужой среди своих»), Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие актёры. Режиссером выступит Кирилл Белевич («Мы из будущего»).