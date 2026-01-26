В Русском доме в Берлине начались показы новых российских фильмов

Архангельский кинофестиваль Arctic open подготовил показы фильмов из своей программы для Русского дома в Берлине. Зрители увидят современный российский кинематограф и познакомятся с северным регионом - Архангельской областью. Перед каждым сеансом в кинотеатре будет демонстрироваться имиджевый ролик о достопримечательностях Поморья.

В афише "эха" северного международного кинофестиваля Arctic Open представлены четыре фильма: три художественных и один документальный. Два из них - дебютные полнометражные игровые картины молодых российских режиссеров: "Ровесник" Федора Кудрявцева и "Наступит лето" Кирилла Султанова. Фильм-мокьюментарий (псевдодокументальный) "Новый Берлин" - работа известного екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко, а завершит программу документальная музыкальная лента Ивана Вдовина "Голоса Арктики".

Фильмы отобраны специалистами Русского дома в Берлине с учетом зрительской аудитории. Все кинопоказы - некоммерческие.

Фото предоставлено организаторами МКФ Arctic open в Берлине

"На протяжении нескольких лет на нашей площадке проходит "зеркало" российских кинофестивалей, - рассказал директор Русского дома в Берлине Павел Извольский. - Мы убеждены, что события, происходящие сегодня в российском кинематографе, должны быть известны и доступны как нашим соотечественникам, так и местной аудитории. Наша цель - показать развитие российского кинематографа, включая его авторское направление. При формировании программы учитывалась популярность и новизна фильмов, а также авторский почерк режиссеров". "Эти картины заявлялись в конкурсной программе Arctic Open, на многих крупных российских кинофестивалях и отмечены серьезными наградами. Считаю важным, что посредством фестиваля, который аккумулирует, как правило, самое интересное и новое, оригинальное и актуальное, зритель за рубежом знакомится с российским кинематографом. Такое партнерство привлекает внимание к Русскому Северу, Архангельской области, богатой историей, культурой и дивной, особенной красотой", - комментирует проект директор МКФ Arctic Open Тамара Статикова.

Киносеансы продлятся по 3 февраля.