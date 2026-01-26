Объявлена дата премьеры нового комедийного сериала «Госзащита»

Телеканал ТНТ назвал дату премьеры нового комедийного сериала «Госзащита». Первый эпизод покажут в эфире в понедельник, 9 января в 20:00 по мск.

Сериал рассказывает историю мошенника, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и… «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

Главные роли исполнили Владимир Сычёв, Елизавета Бугулова, Зоя Бербер, Денис Власенко, Александр Половцев, Григорий Калинин и Александрина Олексюк. Съёмки прошли осенью 2025 года