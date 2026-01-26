Известно расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»

Уже 28 января состоится премьера третьего сезона сериала «Терапия». Он продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

В третий сезон вновь войдёт 12 эпизодов, они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 15 апреля.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»

Эпизод Дата выхода