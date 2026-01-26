Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»

Уже 28 января состоится премьера третьего сезона сериала «Терапия». Он продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

Известно расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»
В третий сезон вновь войдёт 12 эпизодов, они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 15 апреля.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 28 января
  • 2-я серия 4 февраля
  • 3-я серия 11 февраля
  • 4-я серия 18 февраля
  • 5-я серия 25 февраля
  • 6-я серия 4 марта
  • 7-я серия 11 марта
  • 8-я серия 18 марта
  • 9-я серия 25 марта
  • 10-я серия 1 апреля
  • 11-я серия 8 апреля
  • 12-я серия 15 апреля