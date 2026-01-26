Известно расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Терапия»
Уже 28 января состоится премьера третьего сезона сериала «Терапия». Он продолжит историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.
В третий сезон вновь войдёт 12 эпизодов, они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 15 апреля.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 28 января
- 2-я серия 4 февраля
- 3-я серия 11 февраля
- 4-я серия 18 февраля
- 5-я серия 25 февраля
- 6-я серия 4 марта
- 7-я серия 11 марта
- 8-я серия 18 марта
- 9-я серия 25 марта
- 10-я серия 1 апреля
- 11-я серия 8 апреля
- 12-я серия 15 апреля