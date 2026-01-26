Топ-20 мультфильмов Disney

Первый полнометражный мультфильм от студии Disney — добрая сказка «Белоснежка и семь гномов» — вышел в далеком 1937 году. С тех пор анимационная студия подарила фанатам немало хитов: и это не только романтические истории о принцессах. Топ-20 лучших диснеевских мультфильмов — в подборке «Ленты.ру».

Обратите внимание: в этом топе нет мультфильмов, над которыми работала студия Pixar (это, например, «История игрушек», «В поисках Немо», «ВАЛЛ-И» и «Головоломка»). Хотя Pixar и входит в состав The Walt Disney Company уже двадцать лет, проекты студии стоят обособленно от остальных диснеевских мультфильмов.

Год выхода: 1937

Оригинальное название: Snow White and the Seven Dwarfs

Жанр: мюзикл, мелодрама, приключения

Режиссеры: Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 7,6

Первый полнометражный мультфильм Disney, ставший классическим шедевром студии.

Юная принцесса Белоснежка живет во дворце со своим отцом-королем. Ее новая мачеха — жестокая Злая королева — завидует красоте падчерицы. Чтобы избавиться от конкурентки, королева отправляет Белоснежку в лес на верную смерть. Однако принцесса не только выживает, но и заводит новых друзей — забавных гномов в разноцветных колпачках.

Кстати, именно Белоснежка стала первой официальной диснеевской принцессой (так называют франшизу, которая объединяет некоторых сказочных героинь из мультфильмов Disney).

Все диснеевские принцессы и их мультфильмы

Белоснежка из «Белоснежки и семи гномов»;

Золушка из одноименного мультфильма;

Аврора из «Спящей красавицы»;

Ариэль из «Русалочки»;

Белль из «Красавицы и Чудовища»;

Жасмин из «Аладдина»;

Покахонтас из одноименного мультфильма;

Мулан из одноименного мультфильма;

Тиана из «Принцессы и лягушки»;

Рапунцель из «Рапунцель: Запутанная история»;

Мерида из «Храброй сердцем»;

Моана из одноименного мультфильма;

Райя из «Райи и последнего дракона».

Год выхода: 1941

Оригинальное название: Dumbo

Жанр: фэнтези, мюзикл, приключения, драма

Режиссеры: Сэмюэл Армстронг, Норман Фергюсон, Уилфред Джексон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 7,2

Трогательная история о летающем слоненке, который долго не мог принять свою уникальность.

Аист приносит цирковой слонихе Джамбо необычного ребенка — маленького слоненка с очень большими ушами. Нелепый детеныш сразу же становится объектом издевательств коллег-циркачей и даже получает обидное прозвище Дамбо (от английского слова dumb — «тупой»).

Цирковая жизнь малыша состоит из ежедневных подколок и насмешек. Дамбо разлучают с матерью и заставляют работать клоуном. Единственный друг Дамбо, мышонок по имени Тимоти, уверен, что ушастого слоненка ждет большое будущее.

Год выхода: 1952

Оригинальное название: Peter Pan

Жанр: мюзикл, приключенческое фэнтези

Режиссеры: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 7,3

Добрая сказка о бесстрашном мальчике, который умеет летать и отказывается взрослеть.

Озорной Питер Пэн живет в Нетландии — волшебной стране, над которой не властно время. Здесь обитают грозные пираты и опасные дикие животные, а каждый день наполнен приключениями.

Однажды Питер прилетает в Лондон на поиски своей сбежавшей тени и знакомится с девочкой Венди. Она развлекает своих младших братьев Джона и Майкла историями о магии и очень боится, что скоро станет взрослой. Недолго думая, Питер Пэн приглашает своих новых друзей в Нетландию.

Подруга Питера Пэн — волшебная фея Динь-Динь — настолько полюбилась зрителям, что попала на заставку студии Disney, а позже обзавелась собственной мульт-франшизой.

Год выхода: 1955

Оригинальное название: Lady and the Tramp

Жанр: мюзикл, мелодрама, приключения, комедия

Режиссеры: Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,2 и 7,3

Эталон романтической сказки с нестандартными главными героями.

Очаровательная кокер-спаниель по кличке Леди утопает в любви и заботе. Райская жизнь заканчивается, когда хозяева Леди становятся родителями. С появлением в семье ребенка собака отходит на второй план — недовольная таким отношением, героиня решает сбежать.

Оказавшись на улице, наивная Леди сталкивается с горой проблем и опасностей, о существовании которых она даже не подозревала. На помощь избалованной домашней красотке внезапно приходит Бродяга — смелый и благородный уличный пес.

Год выхода: 1961

Оригинальное название: One Hundred and One Dalmatians

Жанр: приключения

Режиссеры: Клайд Джероними, Хэмилтон Ласк, Вольфганг Райтерман

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7,3

Композитор Роджер и его верный далматин Понго наконец-то находят себе идеальных спутниц — прекрасную Аниту и ее далматинку Пэдди. Вскоре у Понго и Пэдди рождается пятнадцать милых щенков.

Очаровательные черно-белые собаки привлекают внимание старой знакомой Аниты — бессердечной модницы Круэллы Де Виль. Она предлагает выкупить всех щенков, чтобы пустить их шерсть на шубу. Когда Роджер и Анита отказывают Круэлле, злодейка решается на похищение. Понго и Пэдди отправляются на помощь своим детям.

Год выхода: 1985

Оригинальное название: The Black Cauldron

Жанр: приключенческое фэнтези, драма

Режиссеры: Тед Берман, Ричард Рич

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,8 и 6,3

Неожиданно мрачное фэнтези с крайне харизматичным злодеем и по-настоящему жуткой финальной битвой.

Юный свинопас Таран из магического королевства Придейн мечтает стать отважным воином и защитить свою страну от сил зла. Судьба в лице старого волшебника Даллбена подкидывает мальчику возможность погеройствовать.

Таран должен позаботиться о свинке по кличке Хен Вен. Только это волшебное животное может указать путь к Черному котлу — древнему артефакту, который открывает ворота в потусторонний мир. За Черным котлом охотится жуткий Рогатый король.

Год выхода: 1992

Оригинальное название: Aladdin

Жанр: мюзикл, комедия, фэнтези, приключения

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,2 и 8

Волшебная сказка с восточным колоритом и неожиданными отсылками к поп-культуре. Именно этот мультфильм подарил зрителями харизматичного Джинни.

Ловкий воришка Аладдин пытается добыть пропитание на улицах древнего города Аграба. Однажды он знакомится с принцессой Жасмин — своенравной дочерью султана, которая сбежала из дворца. Аладдин влюбляется в девушку и мечтает на ней жениться.

Когда в руки вора попадает волшебная лампа с могущественным джинном внутри, Аладдин просит его о помощи. Джинни превращает уличного оборванца в благородного принца Али. Пока новоиспеченный Али пытается покорить сердце Жасмин, за лампой с Джинни охотится главный визирь султана, коварный маг Джафар.

Год выхода: 1994

Оригинальное название: The Lion King

Жанр: мюзикл, приключения, драма

Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Минкофф

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,8 и 8,5

История взросления на бескрайних африканских просторах. Оскароносный саундтрек и один из самых запоминающихся комедийных дуэтов в истории мировой анимации.

У правителя саванны льва Муфасы рождается наследник. Маленький львенок по имени Симба изучает окружающий его мир и готовится к роли правителя. Интриги коварного Шрама — младшего брата Муфасы, который мечтает о власти, — вынуждают юного Симбу покинуть родной прайд.

Пережить изгнание Симбе помогают новообретенные друзья — хитрый сурикат Тимон и неунывающий бородавочник Пумба. Постепенно маленький львенок превращается в отважного льва и понимает, что пора вернуть себе законный трон.

Год выхода: 1997

Оригинальное название: Hercules

Жанр: мюзикл, фэнтези, приключения, комедия, мелодрама

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,1 и 7,3

Красочное переосмысление древнегреческой мифологии.

Повелитель подземного мира Аид мечтает захватить божественную гору Олимп и свергнуть своего старшего брата Зевса. Остановить его способен только новорожденный сын Зевса по имени Геркулес. Чтобы избавиться от ребенка, Аид приказывает своим помощникам отравить младенца. Коварный план срабатывает лишь наполовину, и Геркулес превращается в простого (но очень сильного) смертного.

Проходят годы, и подросший Герк узнает правду о своем происхождении. Зевс сообщает сыну, что юноша вернет божественную силу, только когда станет настоящим героем. Геркулес начинает совершать подвиги, но дорога на Олимп почему-то остается закрытой…

Год выхода: 1999

Оригинальное название: Tarzan

Жанр: приключения, комедия, драма

Режиссеры: Крис Бак, Кевин Лима

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 7,3

Маленький мальчик, родители которого погибли в кораблекрушении, попадает в джунгли. Его берут на воспитание гориллы: они воспитывают человеческого детеныша, которого называют Тарзаном. Заслужить уважение диких зверей непросто — несмотря на силу и ловкость Тарзана, для многих зверей он остается чужаком.

Когда юноша становится старше, он впервые встречает своих сородичей — прибывшего из Англии профессора Портера и его дочь Джейн. Дикарь из джунглей начинает знакомиться с миром людей и узнает себя с новой стороны.

Год выхода: 2000

Оригинальное название: The Emperor's New Groove

Жанр: комедия, приключения

Режиссер: Марк Диндал

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 7,4

Древним народом инков управляет император Куско — эгоистичный и надменный юноша. На грядущий день рождения правитель решает подарить самому себе целый водный парк развлечений — не беда, если для этого придется разрушить одну из деревень своих подданных.

Правда, Куско не успевает исполнить свой план, поскольку становится жертвой магического покушения. Жадная до власти Изма пытается отравить императора и занять его трон, правда, ее злодейский план срабатывает не до конца. Куско выживает, но внезапно превращается в ламу…

Год выхода: 2001

Оригинальное название: Atlantis: The Lost Empire

Жанр: приключенческий боевик, фантастика

Режиссеры: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 6,9

Ученый-любитель Майло Тэтч с детства грезит мечтами об Атлантиде — затерянной цивилизации, поисками которой занимался его покойный дед. Тэтч работает в котельной при историческом музее, безуспешно пытается отыскать инвесторов для своей рискованной затеи и продолжает дешифровку старинного дневника, который должен указать путь к воротам затонувшей империи.

Жизнь юноши меняется, когда с ним связывается давний друг его деда. Этот эксцентричный миллионер соглашается профинансировать поисковую экспедицию. Так Майло попадает в элитную команду, которой суждено отправиться в опасное подводное путешествие, отыскать Атлантиду и раскрыть ее величайшие тайны.

Год выхода: 2002

Оригинальное название: Lilo & Stitch

Жанр: научная фантастика, комедия, приключения

Режиссеры: Дин Деблуа, Крис Сандерс

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 7,4

Маленькая девочка Лило и ее старшая сестра Нани живут на Гавайях. Пока Нани пытается заработать денег, Лило активно занимается поиском друзей. К сожалению, гиперактивной сироте сложно поладить со сверстницами.

Единственным другом Лило становится Ститч — появившееся из ниоткуда говорящее существо с шерстью синего цвета. Девочка не обращает внимания на странности питомца и начинает учить его дружбе и доброте. Лило не догадывается, что Ститч — это опасный инопланетный преступник, который скрывается на Земле от межгалактического преследования.

Год выхода: 2002

Оригинальное название: Treasure Planet

Жанр: научная фантастика, приключения, драма

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,1 и 7,2

Красочное космо-фэнтези, вольная интерпретация приключенческого романа Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

По легенде, где-то на просторах космоса есть загадочная Планета сокровищ. Там хранятся несметные богатства, собранные жестоким капитаном космических пиратов. Юный Джим Хоукинс с детства мечтает о приключениях — он хочет отыскать планету или хотя бы просто взойти на борт настоящего звездолета.

Однажды Джим помогает раненому пирату Билли Бонсу и получает от него необычный подарок — голографическую карту, на которой указаны координаты Планеты сокровищ. Вскоре после этого Хоукинс всходит на борт звездолета «Наследие Стивенсона» и отправляется в погоню за мечтой.

Год выхода: 2005

Оригинальное название: Chicken Little

Жанр: приключенческая комедия, научная фантастика

Режиссер: Марк Диндал

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,3 и 5,7

Первый диснеевский мультфильм, созданный с помощью компьютерной анимации. Очень смешная история о школьнике-лузере, который пытается стать крутым.

Однажды на Цыпленка Цыпу, юного неудачника из города Нью Дубки, упал кусок неба. Окружающие, естественно, решили, что Цыпа просто испугался упавшего желудя — чем не повод для бесконечных насмешек.

Чтобы избавиться от репутации местного чудика, цыпленок решил взяться за ум. Он даже записался в бейсбольную секцию, чтобы стать похожим на своего крутого отца-спортсмена. Когда счастье и признание были уже совсем близко, произошло непредвиденное — Цыпа вновь увидел тот самый кусок неба.

Год выхода: 2010

Оригинальное название: Tangled

Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия, приключения

Режиссеры: Нэйтан Грено, Байрон Ховард

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7,7

Красивая история о любви и жажде приключений. Храбрая принцесса, вооруженная сковородкой, мечтает увидеть мир.

Искусный грабитель Флинн Райдер пытается скрыться от погони и забирается в старинную башню. К его удивлению, он обнаруживает, что в башне живет прекрасная девушка с длинными золотыми волосами. Это Рапунцель — он выросла взаперти и мечтает хоть ненадолго вырваться из своего заточения. Девушке запрещено покидать башню, ведь за ее волшебными волосами охотятся недруги.

И все же любопытство оказывается сильней — Рапунцель уговаривает Флинна стать ее провожатым и отправляется в путешествие. Она хочет увидеть вблизи загадочные летающие фонарики, которые каждый год возникают небе в ее день рождения.

Год выхода: 2012

Оригинальное название: Wreck-It Ralph

Жанр: фантастика, приключенческая комедия

Режиссер: Рич Мур

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 7,7

Суровый громила с добрым сердцем пытается принять себя.

Ральф — злодей из простенькой компьютерной игры. Он должен из раза в раз разрушать дом, который потом чинит мастер на все руки по имени Феликс. Устав от неблагодарной работы, громила решает покинуть свою игру и стать положительным героем где-то в другом месте.

Путешествуя по игровым мирам, Ральф знакомится с дерзкой автогонщицей Ванилопой фон Кекс. Маленькая Ванилопа постоянно глючит, а значит, ее скоро навсегда сотрут из игры — Ральф просто не может этого допустить!

Год выхода: 2013

Оригинальное название: Frozen

Жанр: мюзикл, приключения, комедия, мелодрама, драма

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 7,4

В сказочном королевстве Эренделл живут две сестры-принцессы — оптимистка Анна и ледяная волшебница Эльза. После того как родители девочек погибают, королевский трон переходит к старшей сестре, Эльзе. Девушка боится такой ответственности — она так и не научилась контролировать свои магические силы и может навредить окружающим.

Из-за наивности Анны и суровости Эльзы сестры ссорятся — ледяная магия выходит из-под контроля и погружает Эренделл в вечную зиму. Эльза сбегает, а бесстрашная Анна отправляется на ее поиски. Компанию неугомонной принцессе составляют простой парень Кристофф, его верный олень Свен и чудесный говорящий снеговик Олаф.

Год выхода: 2016

Оригинальное название: Zootopia

Жанр: приключенческая комедия

Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,3 и 8

Изобретательная детективная комедия о двух напарниках поневоле. Отдельная прелесть мультфильма — продуманный до мельчайших деталей мир, в котором мирно сосуществуют совершенно разные звери.

Амбициозная крольчиха Джуди Хоппс недавно стала офицером полиции и изо всех сил пытается проявить себя. Коллеги-полицейские не воспринимают ее всерьез, но Джуди не привыкла сдаваться. Она инициирует собственное расследование, чтобы выяснить, почему хищники из Зверополиса один за другим сходят с ума. Невольным помощником Джуди становится хитрый лис Ник Уайлд.

Сиквел «Зверополиса», вышедший в конце 2025 года, стал самым кассовым голливудским мультфильмом в истории.

«Энканто»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Encanto

Жанр: мюзикл, фэнтези, приключения, комедия

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,5 и 7,2

Сумасшедшая история одной очень колоритной семьи.

Где-то в горах Колумбии находится небольшой городок Энканто. Здесь стоит волшебный дом семьи Мадригаль. Каждый из членов этого семейства обладает своим уникальным талантом: например, умением готовить целебную еду, управлять погодой или растениями. Импульсивная Мирабель — единственная из всех Мадригалей, у кого нет своего дара. Девушка грустит из-за своей «обычности», но старается не подавать виду.

Однажды она замечает трещины в стенах волшебного дома и понимает, что ее родные в опасности. Кажется, с этим как-то связан Бруно — пропавший дядя Мирабель, о котором в семье не принято вспоминать.