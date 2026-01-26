Режиссер назвал «топовые» даты для кинопрокатчиков

Самыми успешными сборами в кино славится Новый год, но выйти в такие даты фильмам очень сложно, здесь все решает большой бизнес, сказал НСН Александр Войтинский.

Рекордными сборами всегда славится Новый год, поскольку в праздничные выходные люди по традиции ходят в кино. Кроме того, особенно удачными для показов в кинотеатрах считаются «гендерные» праздники и начало учебного года. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Войтинский.

Из-за темпов роста производства кинокартин в России стало не хватать календарных «больших дат» для премьер. Об этом заявил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в эфире телеканала «Россия 24». По словам Войтинского, традиционные «большие даты» для кинематографистов — новогодние и «гендерные» праздники, а также начало учебного года.

«В новогодние праздники по традиции люди ходят в кино. Раньше была традиция смотреть телевизор, сейчас больше людей перешли в кинотеатры. Конечно, это удобные даты для продаж. Новогодние сборы в несколько раз отличаются от того, что происходит в течение года. За это время практически невозможно побороться — мало кто может выйти в такие даты, здесь все решает большой бизнес. Есть еще так называемые "гендерные" праздники — День защитника Отечества, 8 Марта. Иногда к ним добавляется День всех влюбленных. Это вторая благоприятная зона для кино. Еще одна благоприятная зона — начало учебного года. Все эти периоды повторяются из года в год», — сказал Войтинский.

Собеседник НСН пояснил, как выбирается время для премьер в кинотеатрах.

«Нужно смотреть на календарь и на то, кто в эти дни будет выходить. Может, это будут какие-то "убийцы", которые вообще никого не подпустят. С этого начинается замысел. Отмечу, что одни и те же усилия по промо приносят разные результаты. В те периоды, когда люди активно ходят в кино, результаты будут выше при тех же затратах. Естественно, что бизнес стремится оптимизировать прибыль», — подытожил он.

