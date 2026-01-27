Как прошла премьера фильма «Золотой дубль», посвященного Никите Симоняну

"Золотой дубль" - спортивная драма о легенде советского футбола Никите Симоняне, которого сыграл Егор Бероев. Режиссер фильма - Мгер Мкртчян. Картина выходит в прокат с 29 января. И накануне в Москве состоялась ее премьера.

Картина посвящена этапу тренерской карьеры Никиты Симоняна, когда под его руководством футбольный клуб "Арарат" добился высшего результата в истории советского футбола - сделал "золотой дубль", став в один год чемпионом СССР и обладателем кубка СССР. На премьере среди гостей были болельщики "Спартака", которые определенно создали настроение мероприятия красно-белой символикой. Также они принесли футболки с фамилиями легендарных игроков "Спартака".

Никита Симонян, который ушел из жизни, почти дожив до 100 лет - 23 ноября 2025 года, - рассказывал, что был искренне удивлен, когда ему предложили идею этого фильма "Золотой дубль", ведь прошло 50 лет. Он пожелал фильму правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему.

"Надеюсь, эта история станет вдохновением и мотивацией для молодых ребят, молодых футболистов, которые мечтают о больших победах", - поделился игрок, тренер, чемпион Олимпийских игр.

Помогали съемочной группе и сами игроки футбольного клуба "Арарат", завоевавшие "золотой дубль" в 1973 году, и Сурен Багдасарян, который комментировал легендарный футбольный матч. Создатели картины рассказали зрителям, что футболисты созванивались, чтобы вспомнить особые моменты игры, а потом обсуждали снятые матчи. Перед съемками Егор Бероев думал, какую главную черту характера героя надо показать в фильме. Ответ был - "твердость". Его дала дочь Симоняна Виктория Никитична, чем очень помогла, потому что сам футболист был скромным, не любил говорить о себе. Ему больше нравилось рассказывать смешные, хулиганские истории.

Никита Павлович следил при жизни за ходом съемок, об этом корреспонденту "РГ" рассказал Егор Бероев:

"Разговаривали по видеосвязи во время съемок. Я ему рассказывал, показывал игроков. Он с большим интересом относился к процессу съемок. Важно понимать объем этого человека, невероятной личности. Он - офицер российского спорта. Это те самые люди, важные и значимые для нас. Если мы знаем, кто это, и храним их в своем сердце, значит, мы с успехом будем двигаться вперед".

Перед просмотром фильма весь зал встал, чтобы долгими и громкими аплодисментами почтить память Никиты Симоняна. Дочь футболиста Виктория Никитична еле сдерживала слезы...

В тот вечер многим знакомым Никиты Павловича было тяжело справиться с эмоциями. Александр Багратович Мирзоян, бывший игрок московского "Спартака", рассказал, что через него шла основная коммуникация съемочной команды с Никитой Симоняном. Также он отметил, что работал с ним 23 года в одном кабинете, теперь его очень не хватает, нет той теплоты, юмора. Премьеру также посетили главный тренер сборной России по футболу Валерий Георгиевич Карпин, президент Продюсерского центра "Динамо" Михаил Леонидович Тюркин и другие.