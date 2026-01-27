В Москве прошла премьера фильма «День рождения Сидни Люмета»

Зрительская премьера фильма "День рождения Сидни Люмета", удостоенного главного приза 33-го Фестиваля российского кино "Окно в Европу", состоялась в понедельник в московском кинокомплексе "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

© «День рождения Сидни Люмета»

"Два года мы работали над этим фильмом, вкладывали всю свою душу, все свои силы, всю свою кровь в это кино. Во ВГИКе нам говорили снимать и писать о том, "что болит", а болит - семья, поэтому так и получилось", - сказал со сцены режиссер Рауль Гейдаров.

Он подтвердил, что картина является во многом автобиографичной, а для большинства участников творческой группы - дебютной.

В числе актеров - Артем Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук, Казбек Багаев, Артем Федотов, Ян Гахарманов, Нодар Сирадзе, Инна Хотеенкова. Продюсеры: Алексей Учитель, Анастасия Акопян, Кира Саксаганская, Зула Бадмаева, Варвара Ардашина, Мария Шубина. Сценаристы: Лидия Ярцева, Рауль Гейдаров. Оператор - Александра Негуч.

Драма повествует о семнадцатилетнем Дато, который живет с бабушкой в южном поселке в конце нулевых годов. Он мечтает стать кинорежиссером, как его кумир Сидни Люмет, в то время как бабушка видит его будущее в работе бурильщика. Ситуация меняется, когда его мать возвращается из тюрьмы и дарит ему камеру - инструмент для осуществления мечты главного героя. Но неожиданное предательство ставит под угрозу все стремления и превращает надежду в горькое разочарование.

Картина "День рождения Сидни Люмета" выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров "Каро" 29 января.