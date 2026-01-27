«Мне нравится порно с черными. Я расист?»: чем шокирует новый сезон «Индустрии»

На HBO — четвертый сезон «Индустрии», главного на сегодняшний день сериала о превратностях современного финансового мира. Но если раньше придуманная бывшими банкирами Мики Дауном и Конрадом Кэем драма рассказывала про молодых и идеалистичных финансистов-стажеров, которые пытались завоевать место в высококонкурентной и крайне токсичной сфере, то теперь повзрослевшие и зачерствевшие герои торжественно объявляют с экрана об окончании воук-эпохи. Что пришло ей на смену, рассуждает материал «Ленты.ру».

© Кадр из сериала «Индустрия»

Оригинальное название: Industry

Шоураннеры: Мики Даун и Конрад Кэй

Жанр: драма, триллер

Количество сезонов: 4

Где смотреть: телеканалы HBO и BBC One, стриминговый сервис Max

В главных ролях: Мариса Абела, Майхала Херролд, Кен Люн, Кит Харрингтон, Сагар Радиа

Похоронив в прошлом сезоне «Пирпоинт» при помощи пары инсайдов и смелого шорта, Харпер (Майхала Херролд) решила поставить такую технику на поток — теперь она возглавляет фонд, который ищет сомнительные компании и наживается на игре с их акциями. Ее новой целью становится «Тендер», сервис обработки платежей с мутными клиентами вроде вебкам-сайтов и онлайн-казино. Владелец «Тендера» Уитни (Макс Мингелла) собирается превратить свое детище в серьезный банк с приличными клиентами. Он приглашает к управлению бывшего антрепренера Генри (Кит Харрингтон) — ради связей и репутации последнего. Сам аристократ тем временем переживает не лучшие времена — все свободное время он проводит под кайфом, а заключенный пару месяцев назад брак с Ясмин (Мариса Абела) трещит по швам.

«Индустрия» на протяжении всего своего существования без устали обличала лицемерие неолиберальных экономических институтов, политических оппортунистов и бесстыдно богатых аристократов

Прошлый сезон, к примеру, во всей красе продемонстрировал экономическую несостоятельность ESG-повестки в бизнесе (та в конечном счете обанкротила «Пирпоинт»). Теперь сериал и вовсе торжественно (и, признаем, немного нелепо) объявляет об окончании воук-эпохи. «Если мне нравится порно с черными, я расист или антирасист?» — то ли в шутку, то ли всерьез спрашивает у Уитни сооснователь «Тендера» Джей (Кэл Пенн). «Вчера я случайно обозвал подчиненного отсталым. Завтра я сделаю это снова», — гордо заявляет капиталист Отто (Роджер Барклай), только что помазанный в рыцари королем Великобритании.

Четвертый сезон вводит множество новых персонажей, которых играют звездные актеры. Помимо Мингеллы, известного по роли Ника Блейна в «Рассказе служанки», тут появляется Киран Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины», Чарли Хитон из «Очень странных дел» и Тохиб Джимо из «Теда Лассо». А вот Гарри Лоути, игравший Роберта, в финале третьей части отправившегося покорять Америку, в новых сериях не появится. Актер не смог принять участие в съемках из-за загруженного расписания.

За четыре сезона «Индустрия», премьера которой состоялась в 2020-м, прошла гигантский путь

Первый сезон «Индустрии» показывал совсем молодых стажеров, которым приходилось бороться за место под солнцем. Герои преимущественно были идеалистами, которым приходилось то и дело проверять свои убеждения на прочность. За последующие сезоны персонажи повзрослели и превратились в неисправимых циников, для которых даже секс и любовь стали лишь функциями борьбы за власть и деньги.

Сам сериал стал куда чаще обращаться за вдохновением к реальным политическим и экономическим трендам, будь то приход на западный финансовый рынок нефтяных королей Персидского залива или правый разворот в европейской и американской политике. В целом «Индустрия» рисует подробную картину постковидного и постбрекзитного экономического ландшафта Великобритании. Проект Микки Дауна и Конрада Кэя, бывших финансистов, решивших рассказать миру о тайной жизни банкиров, изначально стоял особняком среди многочисленных драм о больших деньгах благодаря своему предельному реализму: создатели принципиально не упрощают материал и не подстраиваются под зрителя, далекого от мира инвестиций.

Тем более поразительно, что при таком подходе «Индустрии» почти всегда удается держать аудиторию в состоянии острого напряжения в лучших традициях шпионских триллеров (именно ими Даун и Кэй вдохновлялись, приступая к работе над четвертым сезоном)

Как и прежде, сериал обрушивает на зрителя лавину диалогов, насыщенных узкоспециализированным профессиональным сленгом, который никто и не пытается разжевывать. Более того, герои нередко выясняют отношения сразу на нескольких языках, и чтобы уследить за всеми сюжетными поворотами, приходится быть предельно внимательным. Однако эта нагрузка вовсе не отталкивает: большая часть происходящего на экране улавливается на уровне ощущений и интонаций.

К тому же сериал регулярно разбавляет финансовую фактуру старыми-добрыми сценами секса разной степени откровенности и употребления веществ разной степени тяжести. Больше всех тут отрывается Кит Харрингтон, депрессивный герой которого то отпразднует свое 40-летие в кислотно-алкогольном трипе, то устраивает тройничок с супругой и секретаршей. При том что все сериалы про финансы так или иначе транслируют одни и те же прописные истины о том, что деньгами счастья не купишь, а безграничная власть развращает и коррумпирует даже самые светлые умы, «Индустрия» находит оригинальные способы как минимум обесценить само обаяние капитализма — наглядно демонстрируя то, куда на самом деле направляется человечество в бесконечной гонке за деньгами.

Четвертый сезон сериала «Индустрия» (Industry) выходит на платформе HBO Max, а также на каналах HBO и BBC One