В России экранизируют «Приключения поросенка Фунтика»

Весной в России начнутся съемки полнометражного семейного фильма по мотивам мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Проект с рабочим названием «Приключения Фунтика» готовят продюсерский центр компании «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех». В новой версии истории главный герой предстанет не в образе поросенка, а в виде обычного мальчика. Для поиска исполнителя главной роли создатели объявили открытый всероссийский кастинг.

Сюжет картины повторит основные мотивы оригинального мультфильма. Фунтик сбегает от своей хозяйки Беладонны, отказываясь обманывать прохожих, и отправляется в путь вместе с цирковыми артистами — клоуном-фокусником дядюшкой Мокусом и его обезьянкой Бамбино. По дороге герой скрывается от сыщиков Добера и Пинчера, которые разыскивают его по приказу Беладонны.

Генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов пояснил, что речь идет не о прямой экранизации, а о переосмыслении известного персонажа для современной детской аудитории. По его словам, авторы хотят сохранить ключевые черты Фунтика — доброту, искренность и внутреннюю силу, поэтому ищут не профессионального актера, а ребенка с естественной харизмой и живой энергетикой.

Генеральный продюсер продюсерского центра «Вольга» Наталия Горина отметила, что команда участвует в проекте на всех этапах производства — от сценария до съемок. По ее словам, задача авторов заключается в том, чтобы фильм был интересен и детям, и взрослым, при этом сохранив атмосферу любимой многими истории в современном формате.

Ранее Виктор Сухоруков предложил сюжет для сиквела «Брата» без участия Сергея Бодрова.