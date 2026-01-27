Звёзды фильма «На помощь!» объяснили важность оригинальных фильмов ужасов

Чемпионат.com

Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен звёзды нового фильма Сэма Рэйми, «На помощь!», рассказали, почему нужно финансировать больше оригинальных фильмов ужасов.

Звезды фильма «На помощь!» объяснили важность оригинальных фильмов ужасов
© Чемпионат

По мнению актёров, необходимо уделять внимание более мелким историям даже не от самых известных режиссёров и сценаристов, поскольку порой среди них могут быть действительно стоящие сюжеты.

Система социальной защиты сводит на нет многие оригинальные идеи… так много историй остаются нереализованными, не получают финансирования, не попадают к талантливым режиссёрам.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. Лента выйдет в мировом прокате уже 30 января.