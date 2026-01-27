Волна ностальгии: интерес к отечественным сериалам сохранился с 2016 года

Интерес российских зрителей к отечественным сериалам остается стабильно высоким на протяжении последних 10 лет - с 2016 года по 2026 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра "Кион" и сайта о российском кино КиноТеатр.Ру, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

© "Я шагаю по Москве"

"На волне ностальгии по 2016 году и возвращению медиапространства в прошлое онлайн-кинотеатр "Кион" и ведущий сайт о российском кино Кино-Театр.Ру проанализировали, какие проекты были популярны по итогам 2016 года, и что поменялось в 2026 году. Интерес к отечественным сериалам остается устойчивым на протяжении последних 10 лет: зрители по-прежнему выбирают локальные истории и российских героев, несмотря на изменение форматов и платформ просмотра", - говорится в сообщении.

По данным исследования, в 2016 году наибольшей популярностью у аудитории пользовались российские сериалы, распространявшиеся преимущественно через телевизионный эфир. В 2016 году абсолютным лидером по интересу зрителей стал сериал "Мажор", страница которого на портале Кино-Театр.Ру собрала около 3,3 млн уникальных посещений. Выход второго сезона в конце года обеспечил дополнительный рост внимания к проекту.

Характерной особенностью того периода стало длительное присутствие сериалов в информационном поле. Такие проекты как "Молодежка" и "Кухня" удерживали интерес аудитории на протяжении года, тогда как отдельные премьеры демонстрировали выраженную сезонность. Так, сериал "Практика" был наиболее востребован в летние месяцы, "Ольга" стала лидером осеннего периода, "Челночницы" показали рост интереса в октябре, а "Анна-детективъ" вышла в число наиболее обсуждаемых проектов в конце года.

Как отметили в пресс-службе, в 2026 году аудитория стриминговых платформ продолжает отдавать предпочтение отечественным проектам. В числе наиболее востребованных тайтлов начала года - фильм "Алиса в Стране чудес", а также сериалы и проекты разных жанров, включая фэнтези-комедию "Шальная императрица", сериал "Жека Рассел", семейную комедию "Семьянин", а также проекты "Бар "Один звонок", "Тоннель" и четвертый сезон сериала "Сергий против нечисти".

Тренды и развитие за 10 лет

Отдельным устойчивым трендом 2026 года остается продолжение и переосмысление популярных франшиз 2010-х годов. Так, выход полнометражного фильма "Мажор в Дубае" демонстрирует, как культовые сериалы прошлого 10-летия получают развитие в новых форматах и находят аудиторию уже в стриминговой среде.

Как отмечают аналитики, если в 2016 году интерес к сериалам поддерживался за счет продолжительного присутствия проектов на телевидении, то в 2026 году решающими факторами становятся быстрый старт. При этом, по словам пресс-службы, ключевое остается неизменным: отечественные сериалы продолжают занимать лидирующие позиции у российской аудитории, а интерес к локальному контенту сохраняется независимо от изменений технологической и медиасреды.