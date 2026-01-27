Когда выйдет фильм-концерт про Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

По данным Variety, фильм-концерт про Билли Айлиш от режиссёра Джеймса Кэмерона планируют выпустить в зарубежный прокат не 20 марта, а 8 мая. То есть ленту начнут крутить на пару месяцев раньше запланированного.

Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных фильмов.

Фильм станет третьим концертным проектом Айлиш после Live at the O2 2023 года и рассчитан на IMAX и крупные форматы кинотеатров. Картина основана на одноимённом альбоме, который получил семь номинаций на 67-й премии «Грэмми».