С сегодняшнего дня вторая часть мультфильма «Зверополис» доступна в онлайн-кинотеатрах.

«Зверополис 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В сиквеле герои выясняют, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

В мировом прокате сборы «Зверополиса 2» превышают $ 1,7 млрд, что делает проект самм их устранить без каких-либо