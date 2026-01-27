Мирзоян: фильм «Золотой дубль» будет востребован на постсоветском пространстве

Фильм "Золотой дубль" об олимпийском чемпионе по футболу Никите Симоняне будут смотреть по всему постсоветскому пространству. Такое мнение ТАСС высказал председатель Союза ветеранов России, спортивный консультант фильма Александр Мирзоян.

Премьера фильма прошла 26 января. Он повествует о том, как Симонян привел армянский "Арарат" к победам в чемпионате и Кубке СССР.

"Приятно, что мероприятия памяти Никиты Павловича собирают много народа, - сказал Мирзоян. - Он никогда никому не отказывал в общении, не только на тему футболу. Очень жаль, что мы потеряли такого человека". "К сожалению, мы не успели провести премьеру при жизни Никиты Павловича. Пока он был жив, мы по видеосвязи обсуждали с ним разные моменты, связанные с матчами, о которых идет речь. Этот фильм позволит приобщиться к богатой истории нашего футбола. Я уверен, что его будут смотреть на всем постсоветском пространстве, потому что Никиту Павловича любили везде", - добавил собеседник агентства.

Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни.