Вышел трейлер драмеди «Картины дружеских связей»

Кинокомпания «Пионер» выпустила первый трейлер драмеди «Картины дружеских связей», лауреата фестиваля «Маяк» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссёра».

Сюжет ленты повествует о бывших однокурсниках, которые решают встретиться вместе. Они должные проводить своего близкого друга Сашу, который покидает Москву.

Главные роли в «Картинах дружеских связей» сыграли Александр Паль («Жизнь и судьба»), Мария Карпова («Здоровый человек») и Евгений Цыганов («Брестская крепость»). Постановщиком выступила Софья Райзман, для которой фильм стал режиссёрским дебютом.

