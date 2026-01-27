Сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» превысили 200 млн рублей

27 января сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 200 млн рублей. Такого результата хоррор добился на шестой день проката — премьера состоялась 22 января. Лента занимает третье место среди лидеров российского проката, уступая только «Чебурашке 2» и «Горничной».

«Возвращение в Сайлент Хилл» — адаптация культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».