Сборы эротического триллера с Сидни Суини превысили 600 млн рублей

27 января сборы фильма «Горничная» в России превысили 600 млн рублей. Эротический триллер с Сидни Суини достиг такой отметки спустя почти две с половиной недели — лента вышла в кинотеатрах страны восьмого числа. Сейчас фильм лидирует в актуальных чартах, обходя семейную комедию «Чебурашка 2».

Общие сборы картины тем временем превысили $ 295 млн при бюджете в $ 35 млн. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения. Производство стартует до конца 2026 года, к главной роли вернётся Сидни Суини.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.