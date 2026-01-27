Какие уникальные предметы реквизита хранятся в центре «Жар-птица»

Центр костюма и реквизита «Жар-птица», расположенный на территории кинозавода «Москино», располагает обширной и уникальной коллекцией предметов различного назначения. Часть экспонатов ранее использовалась в Большом театре, другие были изготовлены специально для кино- и телесъемок. Значительное количество вещей передали жители Москвы, ещё часть реквизита была найдена в различных городах России.

В коллекции Центра костюма и реквизита «Жар-птица» хранятся уникальные предметы из театра и кино. Среди них — стилизованное античное кресло, созданное в мастерских Большого театра для оперы «Борис Годунов» в 1946 году, и трон из постановки «Дон Карлос» 1917 года, на котором в роли короля Филиппа II выступал Федор Шаляпин.

В фондах также находится скатерть «Золотое руно» со съемок сериала «Золотая Орда», выполненная из традиционного тувинского лоскутного полотна и прошедшая сложную реставрацию. Киносклад хранит кинопроекционный аппарат, использованный в фильме «Матильда», а также платье Анны Иоанновны из картины «Виват, Анна», созданное художником Игорем Дадиани.

Среди предметов мебели — неоклассическое канапе, снимавшееся в ряде сериалов и фильме «Мастер и Маргарита», бутафорский кабинетный сейф конца XIX века и декоративный шкаф из фильма «Бременские музыканты». В коллекции есть и спортивные майки сборной СССР, сшитые для фильма «Движение вверх».

Завершает подборку коронационное платье императрицы Александры Федоровны из фильма «Матильда» — авторская интерпретация придворного наряда конца XIX века с ручной вышивкой, передает Kp.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем отчете о работе правительства столицы в Мосгордуме сообщил, что в этом году завершен второй этап создания крупнейшей в России площадки для натурных съемок.