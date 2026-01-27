«Оскар-2026» между эволюцией и деградацией

Учрежденный в 1927 году, дядюшка Оскар с тех пор остается пристрастным наблюдателем и даже куратором процессов, происходящих в кинематографе. Как в зеркале, в предпочтениях Академической премии отражаются парадоксы истории кино, завихрения и тупики его эволюции. Вокруг "Оскара" всегда клубятся споры. Для массового зрителя это знак качества: сказывается мощное рекламное воздействие премиальной кампании. Для людей киноиндустрии это ориентир: чтобы достичь успеха, делай так. В обоих случаях во главе угла не искусство, а коммерция. Она и становится двигателем кинопроизводства.

На протяжении десятилетий отчетливо видно, как менялись критерии в кинопроизводстве. Как доля искусства в нем, некогда составлявшая значительную часть репертуара, сокращалась, дойдя теперь до почти неразличимых величин. Считается, что так кинобизнес пытается ответить на требования зрителей. Но есть и обратное влияние: кино постепенно утрамбовывает аудиторию на свой лад, ее формирует.

Точкой последнего решающего поворота стала очередная техническая революция в кино - приход компьютерных технологий и открывшиеся головокружительные возможности делать зрелище нового, невиданного уровня. Перед этими перспективами блекли, казались старомодными психологические драмы, комедии нравов и прочие классические жанры, составлявшие основу прежнего кино, наследника литературы и театра. В новом кино даже актер по идее оказался не нужен: его теоретически, а потом и на практике стали заменять цифровые натурщики. Режиссура стала увлеченным поиском новых спецэффектов и открытием фантастических миров, драматургия - разработкой сюжетов, полнее раскрывавших ресурсы новых технологий. Зрелищная фантастика, фильмы с инопланетными существами, монстрами и вампирами стали занимать все большее место, возникли бесконечные ремейки классических ужастиков.

Можно это считать эволюцией. А можно - деградацией кино. Потому что кино как инструмент познания жизни и ее усовершенствования (так романтически считали его первооснователи) вернулось к своей первозданной сущности - аттракциону, и чем дальше, тем меньше места остается для традиционных киножанров, отодвигая их на второй план, а то и вовсе в зону невидимости.

Поэтому если в середине ХХ века - в золотую пору кино - фаворитами "Оскара" были картины типа "Полуночного ковбоя", "Все о Еве", "Моста через реку Квай", "Вестсайдской истории", то XXI век ознаменовался выходом на авансцену картин в лучшем случае уровня "Аватара", в наиболее типичном - "Все везде и сразу", компьютерной стрелялки, которую уже через год после вручения главной премии никто не вспоминал.

Феномен "Грешников"

"Грешники"

Сенсацией объявленного недавно списка номинантов стала вампирская сага Райана Куглера "Грешники" - первый в мире фильм, получивший 16 номинаций на "Оскар". До него лидерами были "Все о Еве", "Титаник" и "Ла Ла Ленд" с 14 номинациями у каждого. "Грешники" во многом - стандартный вампирский боевик с фосфоресцирующими, как у кота, глазами кровососов и литрами клюквенного сока, имитирующего кровь. Многое здесь и от типового Blaxploitation movie - протестного кино чернокожих. По-настоящему выдающейся здесь мне кажется работа композитора Людвига Горанссона и режиссеров по звуку: сквозь скорлупу социального реализма время от времени в фильме проклевывается плоть мюзикла с роскошной стилизацией под фолк-блюз-мистику - эти атмосферные эпизоды сняты техникой IMAX и впечатляют. Интересно работает Майкл Джордан в двойной роли братьев Смоуков. Но никаких особых новаций не предлагают ни сценарная разработка, ни режиссура, ни актерская игра в этой афроамериканской версии давнего триллера Роберта Родригеса "От заката до рассвета" - остается предположить, что щедрость академиков по отношению к неплохому, но рядовому фильму обусловлена, как часто бывает, побочными соображениями политкорректности. Либо гипнозом распиаренной фигуры режиссера, вошедшего в список "людей, меняющих мир" и по версии Time в сотню влиятельнейших персон планеты.

Впрочем, 16 номинаций лестны, но не определяют финальный успех: вполне возможно, эта гора родит пару-другую побед во второстепенных категориях, так уже не раз бывало. Но рекорд в истории "Оскара" зафиксирован, формально фильм уже в ареопаге великих. Что и требовалось доказать.

Сентиментальные ценности

По регламенту лучший фильм академики будут выбирать из десяти кандидатов; некоторые оказались в списке явно "до кучи". Всерьез рассматриваются фильмы "Гамнет" (версия шекспировской биографии в период создания "Гамлета" от Хлои Чжао), "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо, спортивная драма "Марти Великолепный" с культовым Тимоти Шаламе, новая версия "Франкенштейна" от Гильермо Дель Торо, упомянутые "Грешники" и норвежский фильм "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера с россыпью первоклассных актерских работ, тоже попавших в номинации.

"Битва за битвой"

С этой картиной есть странные проколы. Скажем, Стеллан Скарсгард, сыгравший в фильме, несомненно, главную роль, почему-то попал в категорию актеров на роли второго плана. Но в целом этот "фильм на иностранном языке" собрал более чем почетное число номинаций - девять. Номинированы практически все ведущие актеры, есть шанс победить и в категории "Лучший международный фильм". Симпатии ценителей классического стиля отданы именно этой картине, но у академиков свои критерии и предпочтения, кроме художественных.

Расстреляв весь арсенал, способный поразить зрителя, франшиза великого Джеймса Кэмерона "Аватар" со своим третьим фильмом номинирована только в двух категориях - "Костюмы" и "Визуальные эффекты". Она все еще держит рекордные места по кассовым сборам, но явно сдувается, и вопрос о том, сможет ли она продержаться задуманный срок, становится вопросом чести.

"Аватар"

Резко сдал и второй фильм сказочной франшизы "Злая" - посредственно прошел в прокате и собрал квелые отзывы. И если первый фильм в прошлом году получил 10 номинаций и выиграл два "Оскара", у второго шансов практически нет.

"Злая"

В целом нынешний "Оскар" подтверждает тенденцию: человек как интересующий авторов персонаж потерялся в сонме вампиров, ведьм и хвостатых аватаров.

Церемония вручения "Оскара-2026" пройдет в ночь с 15 на 16 марта, вписав еще одну спорную страницу в историю мирового кино.

"Марти великолепный"