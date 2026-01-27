Когда зрители смогут увидеть четвертый сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix

Уже 29 января состоится премьера четвёртого сезона «Бриджертонов». Продолжение флагманского сериала Netflix посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его отношениям с Софи Баек. Между героями вспыхивают яркие чувства, которые противоречат иерархии общества.

В четвёртый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Netflix. Первые четыре серии можно будет посмотреть 29 января, а финальные серии появятся 26 февраля.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 29 января
  • 2-я серия 29 января
  • 3-я серия 29 января
  • 4-я серия 29 января
  • 5-я серия 26 февраля
  • 6-я серия 26 февраля
  • 7-я серия 26 февраля
  • 8-я серия 26 февраля