Президент DC рассказал, почему западным комиксам все труднее конкурировать с японской мангой

Президент и креативный директор DC Comics Джим Ли признал, что комиксам становится всё труднее конкурировать с японской мангой, которая становится первоисточником для аниме-сериалов.

Истории из манги и аниме невероятно сильны. Я часто задаюсь вопросом: «Чего не хватает западным комиксам, и почему они не могут добиться такого же колорита?» Я думаю, что у манги есть преимущество перед американскими комиксами, которые в основном посвящены супергероям.

Ли отметил, что манга гораздо ближе к литературе и более разнообразна в жанрах: если комиксы показывают супергероев, то японский конкурент может рассказывать про разные сферы жизни, от кулинарии до футбола.