Кто снимет документальный фильм о Джорджо Армани

Фанаты моды, новость для вас: стало известно, кто возглавит работу над документальным фильмом о Джорджо Армани. Режиссёром картины станет лауреат премии «Оскар» Бобби Мореско. О проекте впервые заговорили ещё в сентябре прошлого года, когда продюсер Андреа Иерволино объявил о запуске съёмок, однако имя постановщика держалось в секрете до сегодняшнего дня.

© Mainstyle

Для Мореско это не первый совместный проект с Иерволино: ранее они работали над биографическими фильмами, посвящёнными миру автогонок, — «Ламборгини: Человек-легенда» (2022) и «Братья Мазерати» (2025). Новый фильм получил название «Армани — король моды» и будет посвящён личной и профессиональной эволюции дизайнера.

Джорджо Армани ушёл из жизни в сентябре 2025 года в возрасте 91 года. Он считается одним из самых влиятельных дизайнеров XX и XXI века и одним из самых успешных итальянских предпринимателей в истории. Стоимость Armani Group, основанной маэстро империи моды, сегодня оценивается более чем в $10 млрд.

Пока не уточняется, сделает ли фильм акцент на частной жизни Армани или сосредоточится исключительно на его карьере и влиянии на индустрию моды. Также неизвестно, привлекалась ли семья дизайнера к работе над проектом. По словам Мореско, съёмки, скорее всего, пройдут в Венгрии — не в Италии, — что связано с изменениями в налоговой системе на родине Армани.