Стоянов рассказал о продолжении фильма «На деревню дедушке»

Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с НСН заявил, что от фильма «На деревню дедушке 2» зрителю стоит ждать теплой атмосферы первой части. При этом значительное внимание в картине уделят не только взрослым персонажем, но и внуку.

Фильм «На деревню дедушке» получит продолжение. Как сообщили в кинокомпании «Инфинити контент», во второй части по задумке сценаристов стариков станет уже двое. Главному герою Владику предстоит познакомиться со своим вторым дедом, которого сыграет народный артист России Федор Добронравов. При этом между старшими родственниками начнется противостояние за внимание внука. Стоянов заметил, что «На деревню дедушке 2» будет доброй и семейной историей.

«Я читал разработку и все, что сопутствует появлению полноценного сценария. Все это очень интересно. Тренд никак не изменится, это будет добрая история. В ней нельзя терять маленького зрителя, который был у первого фильма. На картину родители ходили с детьми, и детей терять не надо. Большое место в фильме должно быть уделено внуку, его интересам, потому что дети себя идентифицируют через этого мальчишку. Как бы они в его ситуации поступили, что бы любили или не любили. Я считаю, что главный герой в этой истории – семья. Все это остается», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, съемки второй части намечены на весну 2026 года.

«Мы начнем снимать весной, я не могу спойлерить. Федор Добронравов. - человек, которого я очень люблю. Сами представьте, что может быть, когда есть один дедушка, с которым вроде бы найден коннект, коммуникация. Внук вроде растаял, дед его полюбил, а тут появляется еще один человек», - заинтриговал Стоянов.

Фильм «На деревню дедушке» представили в российских кинотеатрах с 12 июня 2025 года. По итогу проката картина собрала более 854 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».