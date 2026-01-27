О чем будут самые громкие сериалы этой недели

Премьера триллера "Резервация" - первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип чётности" - уже 1 февраля в онлайн-кинотеатре "Кион".

© Российская Газета

Разумеется, сама идея сериала отсылает к другому - "Купол" или "Под куполом", экранизация романа Стивена Кинга вышла в 2013 году. Позднее сериал закрыли после трех сезонов. Но в "Резервации" важно то, что она - на отечественном материале, и, чтобы представить сегодня такое, нужна определенная смелость. Это - тоже экранизация. Фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип чётности". Идея отрезанности и невозможности выбраться - она, видимо, витает в воздухе, раз к ней то и дело обращаются умы. Реальность, как говорится, подсказывает.

"Резервация" - это история об отце, который должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером. Ради спасения Тины (Екатерина Волкова) и Маши (Полина Гухман) Сергею - герою Дениса Шведова - предстоит разобраться со всем, что происходит в его родном городе, и пойти на сделку с давним врагом. Действие разворачивается на пораженной загадочной аномалией территории, куда можно войти, но нельзя выйти. Главные роли в сериале также исполнили Филипп Янковский, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие. Режиссер - Алексей Андрианов.

Алексей Андрианов, режиссер, подчеркивает, что "мир, созданный командой этого фильма, действительно придуман очень тщательно и художественно, во всех смыслах этого слова, от грима и костюмов до локаций и компьютерной графики".

Алексей Розин, актер, подчеркивает:

"Резервация" для меня, в первую очередь, наверное, про то, что свобода, сила духа, способность к подвигу и сам подвиг ради всеобщего блага, как и само "всеобщее" благо, зачастую выглядят совсем не так, как мы ожидаем их видеть, и проявляются совсем иначе, чем мы привыкли о них думать. Самым сложным лично для меня оказалась довольно большая зона импровизации..."

Степан Белозеров - молодой актер - очень интересно высказался о сериале:

"Резервация" у меня напрямую ассоциируется с клаустрофобией. Это проект о том, что происходит с людьми в ограниченном закрытом пространстве, о том, как все их пороки и страшные тени начинают лезть наружу. Но есть, конечно, и что-то хорошее между людьми в резервации, но это вы уж посмотрите сами. Мне кажется, это исследование человека, оказавшегося запертым в банке с другими людьми. И у каждого из них свои цели, свои принципы, что очень важно, какая-то своя мотивация. Это ограниченная модель всего мира в рамках одной резервации".

Смотрите также

Второй сезон сериала "Дети перемен" - в онлайн-кинотеатрах START и Wink с 19 января.

Действие долгожданного второго сезона сериала "Дети перемен" режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой снова разворачивается на фоне 90-х, трагичным образом разрушивших большую семью Флоры (Виктория Исакова). Именно она ранее была единственной фигурой, способной объединить троих разных сыновей даже тогда, когда вокруг рушился привычный мир. А теперь Флора Борисовна - авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын. Под ее контролем процветает успешный незаконный бизнес. В продолжении сериала между Флорой и Петром (Слава Копейкин) развернется война, способная уничтожить не только остатки семейных уз, но и людей вокруг.

"Флора никогда не делала чего-либо для себя, а действительно жила для семьи. И, мне кажется, когда она перешла на "другую сторону", она лишь продолжила проговаривать этот текст как заклинание, которое создает видимость освобождения от ответственности за все, что сделано ее руками. По отношению к своим детям она остается неравнодушной, тревожной, беспокоящейся матерью, у нее действительно болит сердце за каждого из сыновей. Даже за Петра. Просто мир разворачивается перед Флорой, не оставляя ей выбора, кроме как войны с Петей. Или пряча этот выбор слишком далеко от ее восприятия", - говорит актриса Виктория Исакова.

"Наблюдая за Флорой во втором сезоне, я понимаю, что ее слова про любовь к детям - это только слова. Она занимается всем, кроме своей семьи. Вообще всем: собой, любовью, мужчинами, бизнесом, подругами, автобусным парком. Уверен, она думает, что все ее действия и решения направлены на благо детей. Но действительно ли это так? Я сомневаюсь", - говорит актер Слава Копейкин.

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Анна Снаткина, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котрелев. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.