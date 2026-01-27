Представлен трейлер сериала «Ангелы Ладоги»

27 января, в День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, представлен тизер-постер и тизер-трейлер масштабной художественной картины "Ангелы Ладоги". Многосерийный фильм делается при поддержке Фонда кино, комитета по культуре Санкт-Петербурга и фонда "Кинопрайм". Готовится премьера для телеканала "Россия".

В основе сюжета - подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать...

В главных ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс.

Александр Котт, режиссер, рассказывает:

"В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю. В целом же фильм о буеристах во время Великой Отечественной войны. Их и называли "Ангелы Ладоги". Буера - яхты на коньках, они были быстрыми и неуловимыми, проходили путь за 15-20 минут. Они работали на самых сложных участках, оставаясь недосягаемыми для вражеских самолетов. Мне эта история с невероятно красивыми яхтами на льду показалась необычной, о ней практически никто не знает. Хотя доставка почты, эвакуация раненых, какие-то сложные коммуникации были связаны в том числе с буерами".

Роман Евдокимов, исполнитель роли Петра, говорит о том, как представляет своего героя:

"Петр Ветров - это собирательный образ. К сожалению, документальных свидетельств о людях, которые фактически проложили ленинградскую "Дорогу жизни", осталось очень мало. Честно признаюсь, лично я узнал о них из сценария, - и это поразительно, что люди из мирной жизни, спортсмены, которые занимались парусным спортом - как кажется непосвященным, довольно легкомысленным - сделали то, что в итоге спасло тысячи жизней, то, что проходят в учебниках истории. "Дорога жизни" осталась в народной памяти, а люди, которые ее проложили, - нет. Они фактически забыты. И наш фильм - это попытка вернуть хотя бы их образ в историю, заполнив это белое, снежное, слепое пятно".

Ксения Трейстер, исполнительница роли Оли, подчеркивает: "Дети - это наши главные герои, вся история про них. Я поражаюсь, как они выдержали все эти огромные смены на холоде, на морозе, днями и ночами. Ребята героически, стоически все это переносили, что, конечно, вызывает уважение". Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фильм "Ангелы Ладоги" выйдет в прокат 23 апреля.