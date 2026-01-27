Завершились съемки ретросериала «Казанова 3» с Антоном Хабаровым

Завершились съемки ретросериала "Казанова 3" - истории об аферисте, вновь пускающемся в авантюрный путь по всей стране. Премьера сериала планируется в 2026 году на Первом канале.

© Российская Газета

По сюжету отработав три года на Севере и накопив деньги, Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) намерен отдать их Полине и дочери, начать новую жизнь и окончательно оставить свое прошлое. Но едва герой выходит из аэровокзала, как становится жертвой другой, более молодой и смелой аферистки - Леры (Марина Ворожищева).

Ее дерзкая кража не только лишает Казанову всех средств, но и пробуждает в нем забытый азарт. Погоня за Лерой приводит к неожиданному союзу: вместе они отправляются в долгое путешествие по СССР, где каждая афера становится новой историей, новой маской и новым испытанием.

Съемки третьей части сериала стартовали в Санкт-Петербурге и Ленобласти, продолжились в Минеральных водах и Пятигорске, завершившись московским этапом в Кинопарке "Москино". Экранная география охватывает значительно больше городов бывшего СССР: герой отправится в Магадан, Мурманск, Уфу, Кисловодск, Куйбышев, Выборг, Минск, Ленинград, Талдом, Пятигорск и Москву. Эти места становятся фоном для восьми самостоятельных новелл, в каждой из которых Казанова и его партнерша Лера проверяют свои таланты в новых аферах.

Среди женских героинь в новом сезоне также появятся Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Сабина Ахмедова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер.

Режиссером-постановщиком третьей части стал Сергей Комаров ("Казанова. В бегах", "Эти глаза напротив", "Журавль в небе"). Автором сценария вновь выступил Дмитрий Новоселов ("Государь", "Дорогой Вилли", "Тверская", "Топор" и другие).