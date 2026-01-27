Юлия Пересильд исполнила «Колыбельную» для бегемота из фильма «Красавица»

Актриса Юлия Пересильд записала песню «Колыбельная» для саундтрека фильма «Красавица», где исполнила одну и главных ролей. Лента рассказывает о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года.

© Кадр из фильма

Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе Красавице и другим животным пережить тяжелые блокадные годы. Как рассказывает актриса в концертном видео, в фильме ее героиня поет эту колыбельную Красавице, стараясь успокоить ее во время обстрелов Ленинграда. Эта пронзительная сцена позволяет почувствовать хрупкую связь между человеком и животным и ощутить силу человеческого сострадания.

В основе «Колыбельной» городской романс XIX века «Крутится, вертится шар голубой» (более всего известный в исполнении актера Бориса Чиркова в фильме «Юность Максима» и его продолжениях), авторами нового текста выступили Александр Шаганов и Наталья Анфалова.

Для меня история, рассказанная в фильме «Красавица», очень личная, — говорит Александр Шаганов. — Мой крестный награжден за оборону Ленинграда и много рассказывал мне о том сложном времени. Это та страница истории нашей страны, которую нельзя забывать и нужно обязательно рассказывать об этом человеческом подвиге новым поколениям. Поэтому я с большой радостью согласился на предложение создателей фильма написать стихи к песне «Колыбельная», которую исполняет героиня Юлии Пересильд, успокаивая бегемотиху во время бомбежек. Стихи написаны на чудесную народную любимую всеми музыку, которая обладает особой глубиной и душевностью.

В фильме также снялись Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

В российский прокат «Красавица» выйдет 19 февраля 2026 года.