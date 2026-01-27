Анджелина Джоли изучает мир высокой моды в трейлере фильма «Кутюр»

Локализованный трейлер и дату выход в российский прокат фильма «Кутюр» (Couture) обнародовала 27 января 2026 года кинокомпания Capella Film. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в англоязычном дебюте французского режиссера Алис Винокур исполнили Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Румпф, Геранс Марилье, Финнегэн Олдфилд, Венсан Линдон, Гийом Марбек, Шон Гуллет и др.

Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах – снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии – Парижской Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения. Но планы Максин нарушают неожиданно возникшие проблемы со здоровьем.

<img class="" src=""/>

Мировая премьера картины состоялась в рамках 50-го юбилейного Кинофестиваля в Торонто. Следом фильм участвовал в конкурсной программе 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где был удостоен двух номинаций.

В российский прокат «Кутюр» выйдет 26 февраля.