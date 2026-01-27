Каким будет второй сезон сериала «Дети перемен»

В конце января на экраны выйдет продолжение сериала «Дети перемен» — семейной драмы о 1990-х. Создатели обещают, что второй сезон будет более жестоким и динамичным, а еще анонсируют появление в проекте новых актеров. Например, к касту присоединился Константин Плотников, сыгравший Горшка в хитовом сериале про группу «Король и Шут». «Лента.ру» рассказывает, когда и где смотреть продолжение сериала.

Главное о сериале

Возрастное ограничение: 18+

Страна: Россия

Жанр: криминальная драма

Год выхода: 2024

Количество сезонов: 2

Количество серий: 16 (по 8 в каждом сезоне)

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Сценаристы: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

В главных ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 6.1

На каких площадках смотреть: онлайн-кинотеатры SART и Wink

«Дети перемен» — криминальная драма о подростках, чье взросление пришлось на лихие 1990-е. Одну из главных ролей в сериале играет звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, а шоураннерами выступают режиссеры «Фишера» Любовь Львова и Сергей Тарамаев. Первый сезон «Детей перемен» так понравился зрителям, что его показали по телеканалу «НТВ» весной 2025 года.

Дата выхода 2-го сезона

Первый сезон сериала стартовал на стриминговых сервисах Start и Wink 21 ноября 2024 года, а финальная серия вышла 2 января 2025-го. Уже спустя месяц проект продлили. Съемки новой главы «Детей перемен» начались 26 июня, а завершились 22 сентября. В середине января стала известна точная дата выхода серий. 29 января 2026 года выйдет второй сезон сериала «Дети перемен».

Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Всего планируется восемь эпизодов.

Фото: Lenta.ru

График выхода серий

1 серия — 29 января

2 серия — 5 февраля

3 серия — 12 февраля

4 серия — 19 февраля

5 серия — 26 февраля

6 серия — 5 марта

7 серия — 12 марта

8 серия — 19 марта

Трейлер

Сюжет

Середина 90-х. Флора (Виктория Исакова), обычная водительница троллейбуса, в одиночку воспитывает троих сыновей от разных отцов: Петра (Слава Копейкин), Юру (Макар Хлебников) и Руслана (Хетаг Хинчагов). Живет семья скромно, но в целом дети всем довольны — сыты, одеты и обуты. Однажды дороги братьев расходятся: некогда крепкая семья начинает разрушаться под давлением жестокой эпохи. А сами парни оказываются в опасности.

Первый сезон

Петр — старший сын Флоры — грезил о карьере в опере. Но вместо этого связался с криминальным авторитетом Михалычем (Тимофей Трибунцев) и вступил в группировку. То, что изначально казалось легким способом заработать денег, начинает разлагать Петю изнутри.

Юру — среднего сына — криминальные разборки интересуют мало. Он зарабатывает на жизнь рисованием афиш, а еще влюбляется в певицу Сашу и пытается спасти ее из подпольного клубного мира. В отличие от брата, Юра выбирает более-менее мирное существование, но невольно становится хранителем компромата, и это ставит его под удар.

Руслан — младший сын — еще учится в школе. В целом он обычный мальчик: слушается мать и не лезет в криминал. Но, узнав, что Петр убил его отца, берет в руки пистолет и решает отомстить.

Главная сюжетная линия первого сезона — это то, как Петя постепенно теряет моральные ориентиры. Он жаждет власти и лишает жизни лидера банды, чтобы занять его место, расправляется с отцом младшего брата Руслана и с бывшим парнем своей будущем невесты.

Фото: Lenta.ru

Жизнь Флоры тоже рушится. Родные жертв Пети начинают узнавать в водительнице мать бандита, и ей приходится уйти с работы. Параллельно женщина пытается спасти второго мужа — доброго и талантливого инженера Генриха. Завод, на котором он работал, закрывается, а в цеху вместо комбайнов теперь делают гробы. Генрих не может найти себя в новом мире и пытается утопить депрессию на дне бутылки.

Чем закончился первый сезон «Детей перемен»?

Накануне свадьбы с Петром Умка (Дарья Матвеева) узнает, что ее будущий муж убил ее бывшего возлюбленного, милиционера и лучшего друга Юры — Витю (Кузьма Котрелев).

Участники банды Петра, которые уже устали бояться его, предлагают Флоре возглавить группировку.

На место проведения свадьбы выдвигается группа захвата: кто устроил облаву, неизвестно. В суматохе Петя теряет из виду Умку, а потом находит ее бездыханное тело в пруду — девушка покончила с собой.

Руслан, раздобывший пистолет, чтобы убить брата, все же не решается выстрелить в него.

Второй сезон

Во втором сезоне, как обещают создатели сериала, между Флорой и Петей развернется настоящая война. Многодетная мать больше не водит троллейбус — теперь она возглавляет криминальную группировку, которая контролирует незаконный бизнес.

«Флора никогда не делала чего-либо для себя, а действительно жила для семьи. И, мне кажется, когда она перешла на «другую сторону», она лишь продолжила проговаривать этот текст как заклинание, которое создает видимость освобождения от ответственности за все, что сделано ее руками», – Виктория Исакова, актриса, исполнительница роли Флоры

При этом отношения в семье испортятся окончательно. Петр задумает расправиться с матерью, Руслан отдалится, и только средний Юра останется верен семье и будет стараться воссоединить родных.

«Наблюдая за Флорой во втором сезоне, я понимаю, что ее слова про любовь к детям — это только слова. Она занимается всем, кроме своей семьи. Вообще всем: собой, любовью, мужчинами, бизнесом, подругами, автобусным парком. Уверен, она думает, что все ее действия и решения направлены на благо детей. Но действительно ли это так? Я сомневаюсь», — делился Слава Копейкин.

Кроме того, ожидается, что во втором сезоне Юра познакомится с режиссером Алексеем Балабановым. Его фильм «Брат», вышедший на экраны в 1997-м, стал настоящим символом эпохи. В «Детях перемен» Балабанова играет актер Мастерской Брусникина Сергей Карабань.

Фото: Lenta.ru

А еще в сериале появится новый герой: друг Флоры, мотоциклист по прозвищу Джин. Его сыграет Константин Плотников, звезда сериала «Король и Шут».

«Настроение меняется в сторону жесткости, жестокости, я бы сказал. Потому что отношения между сыном Петром и матерью становятся абсолютно антагонистическими. И если первый сезон был какой-то попыткой соединить семью, наладить отношения, то здесь сегодня ты, а завтра тебя», – Сергей Тарамаев, режиссер сериала «Дети перемен»

Актеры и роли

Во втором сезоне «Детей перемен» вернутся все основные актеры, герои которых остались в живых к финалу:

Виктория Исакова («Сто лет тому вперед», «Эпидемия») — Флора, глава криминальной группировки, мать Пети, Юры и Руслана;

Слава Копейкин («Слово пацана», «На автомате») — Петр, жестокий и бесчеловечный бывший лидер банды, которого изгнали свои же. Старший сын Флоры;

Макар Хлебников («Кончится лето», «Снегирь») — Юра, средний сын, творческая и романтическая личность;

Хетаг Хинчагов («Камбэк») — Руслан, младший сын, юный и наивный школьник, который тянется к родителям;

Лев Зулькарнаев («Слово пацана», «Сто лет тому вперед») — Родион, интеллектуал и поэт, близкий друг Юры;

Сергей Гилев («Пассажиры», «Чики») — Генрих Павлович, чувствительный и ранимый инженер, второй муж Флоры и отец Юры. Алкоголик.

Кроме того, в продолжении сериала снимутся Анна Снаткина («Два холма»), Константин Плотников («Король и Шут»), Данил Стеклов («Аутсорс»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»), Артем Кошман («Галя, у нас отмена!»), Руслан Братов («Вика-ураган») и другие.

Создатели обещают, во втором сезоне вернется и герой Кузьмы Котрелева — милиционер Виктор, которого Петр лишил жизни в первой главе. В каком формате он появится на экране, пока неясно.

Интересные факты