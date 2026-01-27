Сиквел фильма «Рай под ногами матерей» выйдет в российский прокат

Фильм «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» выйдет в российский прокат 5 февраля 2026 года. Это сиквел роуд-муви 2024 года киргизского режиссера и сценариста Руслана Акуна. Первый фильм «Рай под ногами матерей» стал одним из хитов 2024 года. Картина завоевала Гран-при и награду в номинации «Лучшая операторская работа» на XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить» и Гран-при международного Фестиваля Правильного кино. В Киргизии и Казахстане за четыре дня картина собрала в прокате около двух миллионов долларов. «Рай под ногами матерей» называют одним из самых громких релизов национального кино. Фильм получил признание и высокие оценки более 300 тысяч зрителей на Кинопоиске (оценка 8,6) и IMDB (оценка 7,6), а также более 81% положительных отзывов.

© Постер

В продолжении старые знакомые — Адил (Эмиль Эсеналиев), парень с доброй душой и интеллектом ребенка и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка — отправятся в новое полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

К уже узнаваемым героям в новом фильме присоединятся российские актеры Павел Майков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев, а также актер и комик Алексей Щербаков.

Если первый фильм был о том, как важно ценить и любить наших родителей, делать всё возможное, чтобы заслужить их благодарность и сохранить связь с родом, то вторая часть — о детях, - говорит Руслан Акун. - О том, что каждый ребёнок для нас является священным даром от Всевышнего, и каждый заслуживает счастливого, защищённого детства. Мы, взрослые, часто требуем от младших уважения, послушания, спокойствия. Но в этом фильме мы задаём другой, более глубокий вопрос: насколько хорошо мы сами выполняем свою работу как родители? Действительно ли мы воспитываем правильно? Передаем ли детям нужные навыки, ценности, любовь и внимание — или только требуем? Вторая часть — это честный разговор о нашем родительском долге, о том, чему мы учим своих детей и какими хотим видеть их будущее.

Специальные премьерные показы фильма пройдут в Москве, Махачкале и Казани. В Москве 4 февраля в кинотеатре «Москино Космос» (пр-т Мира, 109) фильм представят актеры Омар Алибутаев, Станислав Бондаренко, Павел Майков и представители Кыргызской Республики, а также пройдет онлайн-встреча с режиссером Русланом Акуном.