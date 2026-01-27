Лучшие фантастические фильмы 2025 года: топ-15 картин

В 2025 году на экраны вышли адаптации известных книг, продолжение популярных франшиз и самостоятельные фантастические проекты — от супергероики до комедийных слешеров. Фанатов порадовали расширением вселенной Marvel и масштабным перезапуском франшизы DC. «Лента.ру» публикует список лучших фантастических фильмов 2025 года с высоким рейтингом.

© Кадр из фильма

«Компаньон»

Дата выхода: 25 января 2025 года

Страна: США

Режиссер: Дрю Хэнкок

В главных ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,5 и 6,9

О чем: секс-бот восстает против своего владельца

Миловидная и скромная девушка Айрис вместе со своим дружелюбным парнем Джошем приезжает в загородный дом. После ночевки в особняке Айрис отправляется к озеру, но неожиданно к ней приходит русский хозяин дома Сергей и пытается ее изнасиловать. Айрис убивает его, а когда возвращается в коттедж и пытается объясниться, Джош вдруг просто выключает ее.

Оказывается, Айрис — это робот, запрограммированный на секс, домашние обязанности и озвучивание прогноза погоды. А еще на любовь к своему хозяину, несмотря на издевательства. Джош специально поменял боту программное обеспечение, чтобы его руками избавиться от Сергея. Только не учел, что теперь Айрис сможет защититься от давления парня-абьюзера.

«Микки 17»

Дата выхода: 15 февраля 2025 года

Страна: США

Режиссер: Пон Джун-хо

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Тони Коллетт

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,7 и 6,7

О чем: герой Роберта Паттинсона отправляется с миссией колонистов на покрытую льдом планету, чтобы стать расходным материалом в экспериментах

Антиутопическая фантастика от режиссера «Паразитов» Пона Джун-хо.

Недалекое будущее. Земля становится практически непригодной для жизни, а ее обитатели отправляются колонизировать соседние планеты. На участие в такой миссии решается и Микки Барнс — парень бежит от кредиторов и записывается в экспедицию под руководством полусумасшедшего миллиардера Кеннета Маршалла.

На корабле Микки становится расходным материалом: его посылают на все опасные задания, на нем тестируют вакцины и вирусы. После гибели подопытного его тело сжигают и печатают новое, загружая в него воспоминания «исходного» Барнса. Таким образом парень умирает и восстанавливается 16 раз. Его 17-ю версию отправляют исследовать подземную пещеру, населенную огромными мохнатыми червями. Микки долго не возвращается, и на станции решают, что он умер, поэтому печатают 18-го Барнса.

Спустя время 17-й Микки возвращается на корабль и застает в каюте свою новую копию. Сосуществовать им нельзя — по правилам миссии Микки-17 должен быть уничтожен.

«Электрический штат»

Дата выхода: 24 февраля 2025 года

Страна: США

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В главных ролях: Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Стэнли Туччи

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,3 и 5,9

О чем: школьница спасает младшего брата, заточенного в роботе

«Электрический штат» — экранизация графического романа писателя Саймона Сталенхага о последствиях войны людей с роботами и потерянном детстве.

По сюжету в альтернативной Америке середины XX века компания The Walt Disney стала продавать роботов-помощников, и к концу столетия они были уже повсюду. Потом вспыхнул конфликт, роботы восстали против людей, а побороть их удалось только с помощью так называемого нейрокастера, шлема виртуальной реальности, который разделяет сознание. Правда, со временем на нейрокастер подсели и обычные люди — шлем позволяет им уходить в виртуальный мир и не сталкиваться с реальностью разбитой войной страны.

В центре повествования — школьница Мишель, которая теряет в аварии родителей и младшего брата Криса. Однажды она выясняет, что сознание Криса заточено внутри одного из роботов. Чтобы вызволить мальчика, ей предстоит отправиться в зону отчуждения, где заточены побежденные машины.

«Кракен»

Дата выхода: 17 апреля 2025 года

Страна: Россия

Режиссер: Николай Лебедев

В главных ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 5,3

О чем: российские моряки противостоят монстру в Северном Ледовитом океане

Международная экспедиция исследует Арктику и в рамках своих научных изысканий сбрасывает на дно Северного Ледовитого океана взрывчатку. Эффект от заряда такого масштаба пробуждает древнее зло — кракена, который тут же разрушает льдину с лагерем ученых и пробивает броню подводной лодки «Атаман Ермак» с секретным оружием на борту.

Из всей экспедиции выживают только двое шведов-геологов. Их, замерзающих на льдине, подбирают моряки с подлодки «Заполярье» — ее отправили на поиски «Атамана Ермака». Командует «Заполярьем» Виктор Воронин, младший брат капитана «Ермака» Александра Воронина. Чтобы сдерживать необдуманные порывы молодого офицера, ему на помощь прикомандировывают контр-адмирала Ольшанского. Теперь им предстоит наладить контакт с учеными-иностранцами, спасти коллег с затонувшей подлодки и столкнуться с фантастическим монстром.

«М3ГАН 2.0»

Дата выхода: 27 июня 2025 года

Страна: США

Режиссер: Джерард Джонстоун

В главных ролях: Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Эми Дональд, Брайан Джордан Альварес

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,3 и 6,0

О чем: жуткая кукла М3ГАН вступает в схватку с военной разработкой по имени АМЕЛИЯ

Вышедшая в 2022 году первая часть хоррор-комедии про жуткую куклу М3ГАН стала настоящим хитом: несколько недель подряд ее сборы догоняли кассу второго «Аватара». Продолжение вышло спустя три года. В нем главная героиня первой части, робототехник по имени Джемма, предстает перед судом за создание андроида-убийцы, но доказывает свою невиновность и становится спикером по вопросам ИИ. Ее племянница Кэди, для которой Джемма создала куклу М3ГАН (робот должен был помочь ей справиться с потерей родителей, но в итоге расправился с несколькими людьми), старается забыть произошедшее.

Однако чертежи М3ГАН кто-то похищает и на их основе делает робота АМЕЛИЮ — и на этот раз не для психологической поддержки маленьких девочек, а для убийства террористов на Ближнем Востоке. Однако и АМЕЛИЯ в итоге бунтует, похищает ценные данные и удирает с американской базы. Чтобы остановить ее, Джемме приходится стряхнуть пыль с М3ГАН.

«Мир Юрского периода: Возрождение»

Дата выхода: 29 июня 2025 года

Страна: США, Великобритания, Мальта, Индия, Тайвань

Режиссер: Гарет Эдвардс

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али, Руперт Френд

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5,8 и 5,9

О чем: группа людей пытается выжить на острове, кишащем агрессивными динозаврами

Седьмая часть «Юрского периода» — детище сценариста двух первых фильмов франшизы Дэвида Кеппа и режиссера «Изгоя-один» Гарета Эдвардса. Место Криса Пратта, игравшего главную роль в перезапуске вселенной в 2015-2022 годах, в «Возрождении» заняла Скарлетт Йоханссон.

События в фильме происходят пять лет спустя после финала «Господства». Динозавры, разбежавшиеся по всему свету, оказались не приспособлены к современному миру и стали массово чахнуть. Единственным местом, где они прижились и чувствовали себя как дома, оказался тропический остров где-то в Атлантическом океане. Туда-то по заданию крупной фармкомпании и отправляется героиня Йоханссон: ей предстоит защищать ученого-палеонтолога, пока тот добывает ДНК трех динозавров. Биг-фарма планирует использовать их биоматериал для изготовления лекарства от сердечных заболеваний.

Остров оказывается гораздо опаснее, чем предполагалось: выясняется, что именно там 30 лет назад ученые синтезировали динозавров для парка развлечений. Наиболее агрессивных и опасных тварей, которых нельзя было показывать людям, бросили прямо на острове, и за прошедшие десятилетия они там отлично адаптировались. К тому же к группе ученых присоединяется семья, чей корабль потерпел крушение из-за динозавров.

«Громовержцы*»

Дата выхода: 22 апреля 2025 года

Страна: США

Режиссер: Джейк Шрейер

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,8 и 7,1

О чем: команда антигероев из вселенной Marvel противостоит сверхсильному супергерою

Бывшие преступники и несостоявшиеся герои поодиночке работают на Валентину Аллегру де Фонтейн, главу ЦРУ. Четверых из них — Елену Белову, Джона Уокера, Аву Старр и Антония Дрейкова — Валентина посылает на один секретный объект с целью предотвратить кражу данных о незаконных экспериментах над людьми. На месте оперативники понимают, что им поручено ликвидировать друг друга, ведь они — последние свидетели преступлений де Фонтейн.

«Супермен»

Дата выхода: 8 июля 2025 года

Страна: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,7 и 7,1

О чем: новый Супермен борется со злом

«Супермен» 2025 года — это масштабный перезапуск известной франшизы от DC. Еще в 2022 году Warner Bros. пригласила возглавить проект режиссера Джеймса Ганна, автора «Стражей Галактики». Он уволил с поста Супермена Генри Кавилла и взял на эту роль Дэвида Коренсвета, известного по мини-сериалу «Голливуд».

Новый «Супермен» не продолжает события фильмов Зака Снайдера. Это полноценный новый старт — правда, без сентиментальной предыстории о детстве супергероя. В картине инопланетянин Кал-Эл, один из немногих выживших после уничтожения планеты Криптон и росший в обычной американской семье под именем Кларк Кент, работает в газете, а в свободное время восстанавливает справедливость в мире. В новой ленте он противостоит Лексу Лютору, могущественному финансисту и владельцу технологической корпорации. А еще узнает правду о своих родителях.

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

Дата выхода: 22 июля 2025 года

Страна: Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия

Режиссер: Мэтт Шекман

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,3 и 6,9

О чем: группа супергероев намерена защитить Землю от космического бога Галактуса

Ретрофутуристический фильм, действие которого разворачивается на Земле-828 (основные события кинематографической вселенной Marvel тем временем происходят на Земле-616).

В центре сюжета — Фантастическая четверка, местные супергерои Рид Ричардс (Мистер Фантастик), его жена Сью Шторм (Женщина-невидимка), ее младший брат Джонни (Человек-факел) и лучший друг Рида Бен (Существо). Все они отправились в космическую экспедицию, где получили дозу космической радиации, а вместе с ней суперспособности. Тело Рида стало суперэластичным, Сью научилась становиться невидимой, Джонни теперь может воспламеняться, а Бен покрывается каменной коркой.

И если раньше Четверка жила тем, что спасала Землю-828 от мелкой нечисти, то теперь команде нужно предотвратить вторжение Галактуса — некого существа, которое собирается поглотить планету (и уже поглотил множество других миров). Галактус взамен предлагает Риду и Сью отдать их новорожденного ребенка — оказывается, что сын двух супергероев наделен беспрецедентными способностями.

«(Не)искусственный интеллект»

Дата выхода: 2 октября 2025 года

Страна: Россия

Режиссер: Алексей Чадов

В главных ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 4,3

О чем: студент случайно угоняет робота из лаборатории

Во время экскурсии по научно-исследовательскому центру первокурсник Женя примеряет на себя испытательный образец сверхсовременной модели робота «Апостол» (A.P.O100L). Машина обладает мощным искусственным интеллектом, но пилотировать ее должен человек. А потому, получив в распоряжение случайного «водителя», «Апостол» решает сбежать из лаборатории. Чтобы выбраться из экзоскелета и вернуться домой, Жене приходится искать с ИИ общий язык.

«Трон: Арес»

Дата выхода: 6 октября 2025 года

Страна: США, Канада, Новая Зеландия

Режиссер: Йоаким Реннинг

В главных ролях: Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джоди Тернер-Смит, Джиллиан Андерсон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,3 и 6,2

О чем: робот-солдат познает человеческие эмоции

Триквел франшизы о гладиаторских боях в цифровом пространстве. С событий первого фильма прошло 40 лет, и человечество научилось материализовывать объекты из киберпространства в реальном мире.

Технологической компанией Dillinger Systems, конкурентом ENCOME из первых двух частей, управляет Джулиан Диллинджер, сын антагониста из прошлых фильмов. Корпорация создает робота-суперсолдата на базе искусственного интеллекта и называет его Арес.

Андроид обладает огромной силой, но может появляться в реальности всего на 29 минут. Чтобы продлить этот срок, Джулиану необходим код постоянства. Поисками этого кода одновременно занимается новая глава компании ENCOME Ева. Джулиан поручает Аресу найти ее и завладеть данными, но вместо этого робот обретает собственные чувства и разум, а потому решает восстать против хозяина.

«Хищник: Планета смерти»

Дата выхода: 5 ноября 2025 года

Страна: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Германия

Режиссер: Дэн Трахтенберг

В главных ролях: Эль Фаннинг

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,4 и 7,3

О чем: хищник-изгой отправляется на опасную планету, чтобы доказать отцу свое право на место в обществе

Молодого яутжу (хищника из расы инопланетных охотников) по имени Дек изгоняют с родной планеты — он кажется окружающим слишком маленьким и недостаточно яростным. Чтобы доказать отцу свою силу, Дек отправляется на опасную планету Генна. Там он встречает андроида Тию. Вместе герои отправляются на поиски Калиска — чудовища, которого боится даже бесстрашный отец Дека.

«Франкенштейн»

Дата выхода: 30 августа 2025 года

Страна: США, Мексика

Режиссер: Гильермо дель Торо

В главных ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Феликс Каммерер

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,4 и 7,5

О чем: готическая сказка о гениальном ученом и эксцентричном монстре

Очередное переосмысление готического романа Мэри Шелли, на этот раз авторства главного сказочника современности Гильермо дель Торо.

Середина XIX века. Датский корабль следует из Санкт-Петербурга домой и по пути обнаруживает раненого мужчину, за которым гонится разгневанный и, судя по всему, бессмертный монстр. Моряки спасают беглеца от преследования, и, устроившись в каюте капитана, он рассказывает историю своей жизни.

Мужчину зовут Виктор Франкенштейн. С раннего детства он был одержим идеей вечной жизни. Для этого он пошел по стопам отца и стал врачом, а затем создал из фрагментов чужих тел живое существо. Быстро осознав, что монстр может представлять угрозу для него и всего человечества, Виктор решил от него избавиться. Но это оказывается не так уж просто.

«Авиатор»

Дата выхода: 20 ноября 2025 года

Страна: Россия

Режиссер: Егор Кончаловский

В главных ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,9 и 5

О чем: авиаконструктор из начала XX века оказывается в современности

Первая и в значительной степени вольная киноадаптация одноименного романа российского писателя Евгения Водолазкина.

2026 год. Биолог Константин Гейгер и его жена Настя обследуют пещеры под Соловецким лагерем, где сто лет назад проводились эксперименты по криоконсервации. Из испытуемых выжил всего один — авиаконструктор Иннокентий Платонов. Гейгер с женой отогревают его и приводят в чувство. Сам Платонов тем временем проникается симпатией к Насте, которая выглядит один в один как его возлюбленная Анастасия из начала XX века.

Пока Платонов пытается привыкнуть к высокотехнологичному миру со стеклянными небоскребами, интернетом, автомобилями и мобильными телефонами, миллиардер Виктор Желтков, грезящий о вечной жизни, старается выведать у него технологию криозаморозки. Параллельно герои попадают в любовный треугольник: Настя отвечает Платонову взаимностью, и Гейгер начинает это подозревать.

«Аватар: Пламя и пепел»

Дата выхода: 17 декабря 2025 года

Страна: США, Канада

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Уна Чаплин, Кейт Уинслет

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 7,4

О чем: Джейк Салли и его семья сражаются со злыми на'ви

Семья Джека Салли, в финале предыдущей части «Аватара» лишившаяся старшего сына, тяжело переживает потерю. Нейтири носит траур, Джейк уходит в работу, младший сын Ло'ак винит себя в гибели брата.

В то же время Пауку, сыну полковника Майлза Куори, становится все труднее жить среди на'ви. Чтобы дышать воздухом Пандоры, он вынужден носить маску. Но менять ее в условиях, когда нужно постоянно прятаться от преследования, очень тяжело. В итоге Салли решают отправить Паука к людям, но по дороге кортеж с Пауком атакует клан Мангкван — местные повстанцы, которые предали Эйву и стали поклоняться огню. Впервые за всю историю «Аватара» на'ви приходится противостоять не только людям, но и себе подобным.

Какие еще фантастические фильмы вышли в 2025 году: