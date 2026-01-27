Что известно о фильме «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей

Весной 2026 года в кино выйдет фильм «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей. Премьеру готовит независимая студия А24, фильмы которой («Все, везде и сразу» и «Кит») в 2023 году получили сразу девять «Оскаров». В России новинка тоже выйдет, правда, на две недели позже, чем в США. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Вот это драма!» к настоящему моменту.

© Постер

Главное о фильм

Страна: США

Оригинальное название: The Drama

Жанр: драмеди

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Кристоффер Боргли

Когда выйдет: весна 2026 года

Покажут ли в России: да

В главных ролях: Роберт Паттинсон и Зендея

Фильм «Драма!», название которого в России перевели как «Вот это драма!» — ромком от норвежского режиссера и сценариста Кристоффера Боргли. В его фильмографии нет громких голливудских проектов, а две из четырех своих картин («Тошнит от себя» и «Герой наших снов») Боргли даже самостоятельно монтировал.

Производством «Драмы!» занимается независимая американская студия A24. Она же занималась продакшеном картин «Марти Великолепный», «Все везде и сразу», «Солнцестояние» и других. Кстати, за «Героя наших снов» Кристоффера Боргли тоже отвечала A24.

Дата выхода фильма

Первые новости о готовящемся производстве фильма «Вот это драма!» появились в августе 2024 года. Тогда американские СМИ сообщили, что Зендая и Роберт Паттинсон ведут предварительные переговоры об участии в проекте Кристоффера Боргли. А в октябре 2025-го наконец была назначена дата выхода — А24 запланировала выпустить ленту в США и Европе 3 апреля 2026 года.

В российском прокате его тоже покажут — за премьеру отвечает кинокомпания «Вольга». Посмотреть новинку в кинотеатрах можно будет с 16 апреля.

Сюжет

О сюжете «Драмы!» пока мало что известно. В центре событий — молодая пара Эмма Харвуд (Зендея) и Чарли Томпсон (Роберт Паттинсон). Она американка и работает продавщицей в книжной лавке, а он управляет музеем в Британии. Молодые люди довольно давно вместе и наконец решают пожениться, однако прямо накануне свадьбы всплывает неприятная правда о прошлом одного из партнеров — в результате отношения Эммы и Чарли дают трещину.

И хотя остальные подробности сценария держатся в секрете, кое-что создатели все-таки раскрыли. Так, в декабре 2025 года команда фильма дала шуточное объявление в газете The Boston Globe: в нем сообщалось о помолвке героев «Вот это драмы!»

«Мистер и миссис Роджер Харвуд из Батон-Ружа, штат Луизиана, объявляют о помолвке своей дочери, Эммы Харвуд, с Чарли Томпсоном, сыном мистера и миссис Алана Томпсона из Лондона, Англия. Мистер Харвуд, заслуженный военный ветеран, с гордостью делится этой радостной новостью», — гласило объявление.

В заметке также говорилось, что героиня Зендеи, Эмма Хардвуд, окончила среднюю школу в 2013 году и получила степень по английской литературе в Бостонском университете в 2017-м, а затем работала в книжном магазине Mission Books. Что касается Чарли Томпсона, героя Паттинсона, то он окончил Итонский колледж в 2004 году, получил докторскую степень по истории искусств в Университете Тафтса, а позже стал директором Кембриджского художественного музея.

Завершалось объявление анонсом даты свадьбы — 3 апреля 2026 года.

Трейлер

Полноценного трейлера в сети пока нет, однако в декабре студия А24 выпустила полутораминутный тизер к картине (ролик в том числе переведен на русский язык). В нем Эмма и Чарли приходят в фотосалон. Фотограф сразу чувствует неловкость и предлагает им отрепетировать свадебную фотосессию. Чтобы раскрепостить героев, девушка задает им вопросы друг о друге.

— Что тебе больше всего нравится в Эмме? — говорит она Чарли. — Она красивая, забавная — и я обожаю ее смех, — реагирует герой. — Хорошо. Эмма? — обращается фотограф к девушке. — Мне нравится, что он заботливый, понимающий, открытый новому, — отвечает Эмма.

Фотограф просит пару улыбаться естественнее, в этот момент на монтаже показаны сцены ссоры молодых людей.

Что конкретно случилось, из ролика непонятно, однако точно известно следующее: свадьба все-таки состоится — Зендея показана в платье, есть кадры с церемонии; Чарли изобьют — в видео можно заметить кадр, где Паттинсон весь в крови.

Производство

За режиссуру и сценарий «Вот это драмы!» отвечает Кристоффер Боргли. Продюсируют картину Ари Астер, Тайлер Кампеллоне и Ларс Кнудсен. Они втроем работали над фильмами «Реинкарнация», «Солнцестояние», «Все страхи Бо» и «Эддингтон» — Астер в качестве режиссера, а Кампеллоне и Кнудсен в качестве продюсеров.

Оператором картины стал Арсений Хачатурян, на его счету работы в «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе и в «Кумире» с Лили-Роуз Депп. Художественную часть в фильме «Вот это драма!» реализовали Зося МакКензи, Даймонд Рингс, Катина Данабассис, Ванесса Нолл и Кимберли Мерфи. А за монтаж отвечал Джошуа Рэймонд Ли.

Съемки велись в Бостоне, штат Массачусетс, США. В октябре 2024-го издание Boston.com сообщило, что Зендею заметили на съемках на Ньюбери-стрит в районе Бэк-Бэй. Это одна из центральных локаций города, где находятся общественная библиотека и Бостон Паблик Гарден со статуей Джорджу Вашингтону. Кроме того, часть съемок велась в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Изначально сообщалось, что часть сцен будет снята в Великобритании. Но издание Cinemaholic, опубликовавшее заметку об этом, в итоге исправило материал и удалило все упоминания о съемках за пределами США.

Актеры и роли

Главные роли в картине исполняют Роберт Паттинсон и Зендея. В фильме также задействованы актеры Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.

Какие актеры сыграют в фильме «Вот это драма!»

Роберт Паттинсон («Сумерки», «Довод», «Микки 17») — Чарли Томпсон, британец, искусствовед, директор Кембриджского художественного музея.

Зендея («Эйфория», «Дюна», «Человек-паук: Возвращение домой») — Эмма Харвуд, американка, филолог, продавщица из книжного магазина.

Алана Хаим («Битва за битвой», «Лакричная пицца») — роль неизвестна.

Зои Уинтерс («Наследники», «Сплетница») — фотограф, снимает фотосессию для Эммы и Чарли накануне свадьбы.

Мамуду Ати («Виды доброты», «Мир Юрского периода: Господство») — шафер на свадьбе.

Хейли Гейтс («Марти Великолепный», «Неограненные алмазы») — роль неизвестна.

Кроме того, в касте заявлены Сидни Леммон («Наследники») и актеры-подростки Яя Госселин («13 причин почему»), Джордин Кюре («История о супружестве»), Пейтон Джексон («Первая леди»).

В 2026 году, кроме «Вот это драмы!», выйдет еще два фильма, в которых Паттинсон и Зендея снимались вместе. Так, на июль запланирована премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана, где Паттинсон играет фаворита римского императора Адриана по имени Антиной, а Зендея исполняет роль богини Афины. В этом же году в кино стартует «Дюна: Часть третья»: Паттинсон в ней сыграет Скайтейла, участника заговора против императора Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), а Зендея продолжит играть возлюбленную Пола, женщину-фримена по имени Чани.