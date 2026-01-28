Вышел «Чудо-человек» — новый сериал Marvel

Сегодня целиком вышел сериал «Чудо-человек» от Marvel. Все восемь серий выпустили в один день, не разделяя эпизоды друг от друга и сохраняя временные промежутки между ними.

Картина повествует о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в «Чудо-человеке» исполнил звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»).