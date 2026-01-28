Четвертый сезон сериала «Тед Лассо» выйдет летом

Компания Apple представила первые кадры из четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Вместе с этим авторы проекта назвали примерную дату выхода продолжения — лето 2026 года.

Кадры четвёртого сезона «Теда Лассо»

© Apple

© Apple

© Apple

Сюжет четвёртого будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с новой перспективы. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.