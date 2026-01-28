Звезда фильма «Грязные танцы» вернется к своей роли спустя 40 лет

Съемки продолжения фильма «Грязные танцы» начнутся в 2026 году, звезда оригинальной картины Дженнифер Грей вернется к своей роли. Об этом сообщает Deadline.

© Кадр из фильма «Грязные танцы»

Грей, сыгравшая в фильме 1987 года вместе с Патриком Суэйзи, снова исполнит роль Бэби. Актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера картины. Известно, что к работе над проектом привлекли продюсеров «Голодных игр» Брэда Симпсона и Нину Джейкобсон, а также сценариста Ким Розенсток.

«Роль Бэби занимает значимое место в моем сердце, как и в сердцах многих поклонников. Нам потребовалось время, чтобы собрать людей, которым можно доверить продолжение наследия оригинального фильма. И я рада сообщить, что ожидание скоро закончится», — заявила Грей.

