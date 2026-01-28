Онлайн-кинотеатры предложили штрафовать за фильмы «Рэмбо»

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил штрафовать российские онлайн-кинотеатры за демонстрации некоторых зарубежных фильмов. Чиновник привёл в пример трилогию «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне, на что обратила внимание Ксения Собчак в своём Телеграм-паблике.

© «Рэмбо-3»

Так, Евгений Марченко заявил, что в культовых боевиках главный герой Джон Рэмбо сражается с советскими солдатами, показывая их в невыгодном свете. Депутат предложил блокировать подобные картины в стране и штрафовать онлайн-кинотеатры на сумму в 3 млн рублей.

В онлайн-кинотеатрах есть три серии «Рэмбо», где он воюет с советскими солдатами. Сначала во Вьетнаме, потом в Афганистане. Выставляет наших доблестных военных не в лучшем свете, а американские военные там герои. Таких фильмов там просто полно, они унижают нас даже. Там есть ряд картин, где русские выставлены в качестве бандитов и пьяниц. Я считаю, что за такое нужно штрафовать на 3 млн рублей.

Ситуацию прокомментировали в представительстве Минкультуры. В ведомстве заявили, что активно мониторят подобный контент и принимают меры совместно с Роскомнадзором, если те или иные ленты показывают без прокатных удостоверений.