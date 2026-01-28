Объявлено расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Уже 5 февраля состоится премьера сериала «Встать на ноги». Сюжет шоу расскажет о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 19 марта.

Расписание выхода сериала «Встать на ноги»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 февраля
  • 2-я серия 5 февраля
  • 3-я серия 12 февраля
  • 4-я серия 19 февраля
  • 5-я серия 26 февраля
  • 6-я серия 5 марта
  • 7-я серия 12 марта
  • 8-я серия 19 марта