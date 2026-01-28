Объявлено расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Расписание выхода сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Уже 5 февраля состоится премьера сериала «Встать на ноги». Сюжет шоу расскажет о бывшем заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 19 марта.
Расписание выхода сериала «Встать на ноги»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 февраля
- 2-я серия 5 февраля
- 3-я серия 12 февраля
- 4-я серия 19 февраля
- 5-я серия 26 февраля
- 6-я серия 5 марта
- 7-я серия 12 марта
- 8-я серия 19 марта