В Москве прошла светская премьера сериала «Резервация»

27 января состоялась премьера сериала "Резервация" от режиссера Сергея Андрианова. Зрителей погрузили в историю о человеке, оказавшемся лицом к лицу с полной изоляцией. Это новый мир, где привычные правила больше не работают, а граница между безопасным и опасным стирается. На красной дорожке встретились актеры, успевшие стать одной командой во время съемок в непростых погодных условиях.

"Даже мне, уроженке Ямало-Ненецкого автономного округа, было невероятно холодно. Ведь все герои этой картины живут в резервации где есть определенный набор старых вещей, оставшихся от прошлой жизни. У меня была какая-то маленькая дубленочка, как в детстве. А снимали мы в невероятно холодную погоду, так что все мы постоянно были замерзшие и очень сплотились", - со смехом вспоминает актриса Валерия Астапова.

Главный герой бывший полицейский Сергей, роль которого исполнил Денис Шведов, возвращается в родной район и обнаруживает, что его дома больше не существует. Территория отрезана от мира неизвестной силой. Люди заперты внутри, а любые попытки выбраться заканчиваются смертью. Эта зона получает название "Резервация" и становится пространством испытаний прежде всего для человека.

Также премьерный показ посетители актеры Екатерина Волкова, Алексей Розин, Наталья Руднева и писатель Александр Цыпкин.

Премьерный эпизод сразу задает тон всему сериалу. Авторы делают акцент не столько на объяснении аномалии, сколько на ощущении замкнутости и внутреннего давления. Этот сериал стоит посмотреть всем любителям качественных, пугающих триллеров.