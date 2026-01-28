Названа новая дата выхода фильма «Вне закона» от Гая Ричи

Компания Black Bear объявила новую дату выхода фильма «Вне закона» от Гая Ричи («Джентельмены»). Премьера картины в мировом прокате состоится 10 апреля. Ленту также должны выпустить в российский прокат, дата будет объявлена позднее.

Изначально «Вне закона» должен был выйти 17 апреля 2025 года, однако премьеру внезапно отложили. Позднее права на международый прокат перешли от компании Lionsgate к Black Bear.

Сюжет картины расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).