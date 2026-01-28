Рецензия на фильм "Лакомый кусок"

Полицейские на месте происшествия обнаруживают столь огромные горы наличных, что их проще взвесить, чем посчитать. Зрители криминальной хроники с подобными кадрами всегда невольно будут задаваться вопросами: неужели никто ничего себе не прикарманит? Ни одной купюры?

На этих риторических вопросах к вечности и выстроен боевик "Лакомый кусок", который вышел в текущем месяце на Netflix.

Как заявляют авторы, он к тому же еще и основан на реальных событиях.

Зрителю в непривычно мрачных и тусклых для массовой культуры тонах показывают Майами, где группа оперативников местной полиции по наводке отправляется в пригородный дом по следам наркокартеля, где они оказываются в ситуации, описанной в первом абзаце.

Все становится "веселей", когда командир подразделения по каким-то своим, внятно не озвученным соображениям не докладывает о случившемся вышестоящему руководству и проявляет действенное недоверие к личному составу.

Фото: кадр из фильма

Обстановка в коллективе и без того была накалена - накануне была убита их начальница, которая вела крупное дело против организованной преступности.

Так, правоохранители оказываются перед кучей денег, подпираемые собственной службой безопасности, потенциальными двойными агентами, кротами и собственной алчностью.

Слоев для занятной детективной истории в сценарную основу насыпали прилично. Но с разматыванием всех сюжетных линий получилось уже сложнее - периодически дедуктивные раскладки, которые по нескольку раз проговаривают действующие лица, прерываются экшен-сценами, когда фильм вспоминает, что он еще и боевик.

Это негативно сказывается на общем темпе повествования и мешает восприятию. В качестве камерного триллера проект выступает куда лучше - участники процесса активно нагнетают саспенс, заставляют переживать, чтобы наблюдатель также пытался вычислить в каждом из них предателя.

Фото: кадр из фильма

Эффект достигается не в последнюю очередь благодаря актерским работам: экранный дуэт Мэтта Дэймона и Бена Аффлека уже неоднократно доказывал свою состоятельность, но и остальной каст смотрится на уровне.

Технические моменты, вроде операторской работы, визуального, звукового и музыкального оформлений, в свою очередь, вполне соответствуют формату direct-to-video и лучше всего описываются мемным "не хорошо, но и не ужасно".

Фото: кадр из фильма

Впрочем, фраза будет справедлива для описания фильма в целом. "Лакомый кусок" - это крепкое середнячковое жанровое кино, которое вполне способно скрасить вечер зрителю без завышенных ожиданий.

Оценка: 2,5 из 5.