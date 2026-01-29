Лучшие фильмы 2000-х: 35 киношедевров из нулевых

Невозможно собрать в одну подборку все хорошие фильмы, которые вышли в 2000-х годах. «Лента.ру» делится списком из 35 зарубежных картин, которые помогут составить кинопортрет нулевых. В подборку попали максимально разные картины: от тяжелых психологических драм до дерзких комедий, от масштабных фэнтези-саг до совсем камерных историй.

Кадр: фильм «Гладиатор»

Масштабный исторический боевик Ридли Скотта о судьбе бесстрашного римского генерала.

Генерал Максимус (Рассел Кроу) — опытный и благородный воин. Его уважают подчиненные, а мудрый император Марк Аврелий (Ричард Харрис) хочет сделать Максимуса своим преемником. Однако коварный императорский сын Коммод (Хоакин Феникс) нападает на родного отца и узурпирует трон. Полководец отказывается присягнуть новому правителю Римской империи и мгновенно попадает в немилость. Семью военачальника жестоко убивают, сам он становится рабом, а позже — гладиатором. Оказавшись на арене, Максимус получает шанс на встречу со своим заклятым врагом.

Кадр: фильм «Большой куш»

Год выхода: 2000

Оригинальное название: Snatch

Жанр: криминальная комедия, боевик

Режиссер: Гай Ричи

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,6 и 8,2

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм, Брэд Питт, Алан Форд

Криминальная комедия от Гая Ричи, до краев наполненная отборным экшеном. Сумасшедший сюжет, дерзкий юмор и одна из самых ярких ролей Брэда Питта.

Бандит Фрэнки по прозвищу Четыре Пальца (Бенисио дель Торо) похищает шикарный бриллиант и теперь должен переправить ценный груз в Нью-Йорк. Фрэнки делает пересадку в Лондоне, а информация о краденом камне попадает не в те руки. Теперь за большим кушем охотятся по-настоящему серьезные люди: от колоритного мафиози Бориса (Раде Шербеджия) до банда грабителей-неудачников.

Кадр: фильм «Властелин колец: Братство кольца»

Год выхода: 2001

Оригинальное название: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Жанр: приключенческое фэнтези, боевик, драма

Режиссер: Питер Джексон

Длительность: 2 часа 58 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,6 и 8,9

В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен

Первая часть легендарной фэнтези-трилогии о далеком мире Средиземья.

Волшебник Гэндальф Серый (Иэн Маккеллен) внезапно навещает своего давнего друга — пожилого хоббита Бильбо Бэггинса (Иэн Холм). Когда-то давно Бильбо отыскал кольцо, в котором сокрыта огромная сила. Теперь безжалостный тиран Саурон (Сала Бейкер) хочет заполучить этот артефакт и использовать его, чтобы захватить мир. Кольцо нужно уничтожить — сделать это должен племянник Бильбо, хоббит по имени Фродо (Элайджа Вуд).

Кадр: фильм «Люди в черном 2»

Сиквел хитовой сай-файной комедии о спецагентах, которые ловят преступников-инопланетян.

После того как секретный агент Кей (Томми Ли Джонс) и его новый напарник Джей (Уилл Смит) спасли мир, прошло четыре года. Джей превратился в настоящего профи, а Кей лишился всех воспоминаний о работе на «Людей в черном» и вернулся к своей обычной жизни.

Правда теперь Земле грозит тотальное уничтожение, и Кею нужно срочно вернуть память. Напарники должны опередить жестокую инопланетянку в теле фотомодели и отыскать загадочный космический «Светоч».

Кадр: фильм «28 дней спустя»

Год выхода: 2002

Оригинальное название: 28 Days Later...

Жанр: ужасы, триллер, драма

Режиссер: Дэнни Бойл

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,4 и 7,5

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс, Брендан Глисон

Необычный постапокалиптический хоррор, который запустил полноценную франшизу о противостоянии людей и зомби.

Из-за необдуманных действий экоактивистов из секретной лаборатории сбегает подопытная обезьяна. Вирус, которая она переносит, мгновенно передается людям, превращая их в агрессивных монстров. Всего через двадцать восемь дней вся Великобритания превращается в зараженную зону.

Парень по имени Джим (Киллиан Мерфи) пропустил начало зомби-апокалипсиса, поскольку был в отключке. Джим приходит в себя в одной из больниц Лондона, выходит на улицу и пытается понять, что делать дальше.

«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Кадр: фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Год выхода: 2002

Оригинальное название: Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Жанр: приключенческая комедия, фэнтези

Режиссер: Ален Шаба

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 6,7

В главных ролях: Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Жамель Деббуз, Моника Беллуччи

Вторая часть уморительной французской комедии о неразлучных друзьях Астериксе и Обеликсе. На этот раз забавные галлы отправляются в Египет.

Египетская царица Клеопатра (Моника Беллуччи) поручает архитектору Нумеробису (Жамель Деббуз) невозможную миссию: он и его люди должны построить шикарный дворец всего за три месяца. В случае неудачи талантливого египтянина ждет яма с крокодилами.

Перспектива быть съеденным вынуждает Нумеробиса пойти на маленькую хитрость. Архитектор зовет на помощь своего давнего друга Панорамикса (Клод Риш). Этот галльский друид умеет готовить зелье, которое дарует выпившему нечеловеческую силу. Панорамикс прибывает в Египет в компании двух неразлучных друзей — силача Обеликса (Жерар Депардье) и изобретательного Астерикса (Кристиан Клавье).

Кадр: фильм «8 миля»

Год выхода: 2002

Оригинальное название: 8 Mile

Жанр: музыкальная драма

Режиссер: Кертис Хэнсон

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 7,2

В главных ролях: Эминем, Ким Бейсингер, Бриттани Мерфи, Мекай Файфер

Дерзкая ода хип-хопу с Эминемом в главной роли.

США, 1995 год. Отношениями между белыми и чернокожими американцами накалены до предела. Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем) — простой белый парень из Детройта. Он работает на заводе, недавно расстался с девушкой, а еще неплохо читает рэп. Джимми участвует в рэп-баттлах наравне с афроамериканцами, пытается построить карьеру в хип-хопе и пересобрать свою жизнь.

Кадр: фильм «Убить Билла»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Kill Bill: Vol. 1

Жанр: боевик, криминальный триллер

Режиссер: Квентин Тарантино

Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 8,2

В главных ролях: Ума Турман, Люси Лью, Вивика А. Фокс, Джули Дрейфус

Очень кровавый и очень стильный боевик Квентина Тарантино с Умой Турман в роли бесстрашной киллерши.

Профессиональная киллерша по прозвищу Черная Мамба (Ума Турман) стала жертвой покушения на собственной свадьбе — в девушку выстрелил ее бывший босс Билл. Несостоявшаяся невеста выжила, провела четыре с половиной года в коме, а когда пришла в себя, без колебаний встала на тропу войны. Цель Черной Мамбы — расправиться со всеми членами банды Билла, а потом добраться и до самого главаря.

«Олдбой»

Кадр: фильм «Олдбой»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Oldeuboi

Жанр: триллер, криминальная драма, детектив

Режиссер: Пак Чхан-ук

Длительность: 2 часа Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,1 и 8,3

В главных ролях: Чхве Мин-сик, Ю Джи-тхэ, Кан Хе-джон, Ким Бен-ок

Южнокорейский триллер, ставший международным хитом. В свое время эта жестокая история о мести довела до слез Квентина Тарантино.

Южная Корея, 1988 год. После неудачной гулянки бизнесмен О Дэ-су (Чхве Мин-сик) попадает в полицейский участок. Вскоре Дэ-су выходит на свободу, но так и не возвращается домой к жене и трехлетней дочери. Неизвестные похищают мужчину и на пятнадцать лет запирают его в подвале без окон. Когда Дэ-су узнает о смерти жены, он решает выбраться из заточения и отомстить обидчикам.

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик

Режиссер: Гор Вербински

Длительность: 2 часа 23 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,4 и 8,1

В главных ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли

Первая часть хитовой пиратской франшизы, которая подарила нам капитана Джека Воробья.

Губернаторская дочь Элизабет Свон (Кира Найтли) похищена накануне собственной свадьбы. Похититель — коварный капитан пиратов Гектор Барбосса (Джеффри Раш). Негодяй удерживает девушку на борту «Черной жемчужины» (шхуна, кстати, тоже краденая). Законный владелец «Жемчужины» — еще один пиратский капитан, алкоголик и авантюрист Джек Воробей (Джонни Депп).

Джек объединяет силы с Уиллом Тернером (Орландо Блум), подмастерьем кузнеца, который уже давно влюблен в Элизабет, и отправляется в погоню за своим кораблем и мисс Свон.

Кадр: фильм «Догвилль»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Dogville

Жанр: триллер, детективная драма

Режиссер: Ларс фон Триер

Длительность: 2 часа 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 8

В главных ролях: Николь Кидман, Пол Беттани, Харриет Андерссон, Патриша Кларксон

Минималистичный шедевр Ларса фон Триера. В фильме практически отсутствуют декорации — события разворачиваются на фоне условно обозначенных домов и улиц.

Юную Грейс (Николь Кидман) преследует преступная группировка. Девушка находит приют в неприметном горном городке под названием Догвилль, где живут на удивление добрые люди. Из населения — пятнадцать взрослых да семеро детей. Грейс с радостью остается в Догвилле и начинает помогать местным жителям. Но чем дальше, тем страннее становится все вокруг.

Кадр: фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Критики называют эту часть франшизы о «мальчике, который выжил», лучшим фильмом всей поттерианы. В «Узнике Азкабана» волшебный мир теряет сказочный флер первых двух частей и впервые наполняется настоящей драмой.

Гарри Поттер (Дэниэл Рэдклифф) и его лучшие друзья Рон Уизли (Руперт Гринт) и Гермионаа Грейнджер (Эмма Уотсон) продолжают обучение в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Юным героям грозит очередная опасность — из неприступной тюрьмы Азкабан сбежал Сириус Блэк (Гари Олдман), опасный сторонник Волан-да-Морта, который мечтает уничтожить Гарри.

Кадр: фильм «Вечное сияние чистого разума»

Год выхода: 2004

Оригинальное название: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Жанр: мелодрама, фантастика, драма

Режиссер: Мишель Гондри

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 8,3

В главных ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст, Марк Руффало

Пронзительная психологическая драма о том, сколько боли способно причинить расставание. Одна из лучших ролей Джима Керри.

Робкий меланхолик Джоэл (Джим Керри) ведет серую и ничем не примечательную жизнь. Однажды мужчина внезапно решается на авантюру — прогуливает работу и уезжает к холодному морскому побережью. Там Джоэл знакомится с Клементиной (Кейт Уинслет) — сумасшедшей оптимисткой с цветными волосами. Клементина кажется ему подозрительно знакомой — кажется, будто они уже встречались и даже были влюблены.

Кадр: фильм «Евротур»

Эксцентричная комедия, которая талантливо паразитирует на всех стереотипах о жизни в Европе.

Молодой американец Скотт Томас (Скотт Мехловиц) заводит друга по переписке, с которым практикует немецкий язык. Вскоре он узнает, что его новый товарищ — вовсе не парень по имени Майк, а красотка Микки (Джессика Берс). Она явно дает понять, что Скотт ей очень понравился. Влюбленный парень собирает компанию друзей-раздолбаев и отправляется в Германию, чтобы встретиться с девушкой своей мечты.

«Матч поинт»

Кадр: фильм «Матч поинт»

Хитросплетенная мелодрама Вуди Аллена, в которой можно найти отсылки к «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского.

Бывший профессиональный теннисист Крис (Джонатан Риз Майерс) берет в жены девушку из богатой семьи, хотя его сердце принадлежит другой. Крис просто не может не думать о роковой красотке Ноле (Скарлетт Йоханссон). Но молодая актриса кажется не лучшим вариантом для серьезных отношений, да еще и встречается с его другом Томом (Мэттью Гуд). Когда интрижка заходит слишком далеко, запутавшийся Крис решается на преступление.

Кадр: фильм «Престиж»

Год выхода: 2006

Оригинальное название: The Prestige

Жанр: триллер, фантастика, детективная драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,5 и 8,5

В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Пайпер Перабо

Закрученная история о непримиримой вражде двух талантливых иллюзионистов. Нелинейный сюжет, гений Кристофера Нолана и шикарный актерский дуэт Хью Джекмана и Кристиана Бейла.

Лондон, конец XIX века. Альфред Борден (Кристиан Бэйл) и Роберт Энджиер (Хью Джекман) — профессиональные фокусники, чье соперничество со временем переросло в открытый конфликт. Бывшие друзья выходят на тропу войны: каждый из них готов на все, чтобы выведать секреты конкурента.

Кадр: фильм «Код Да Винчи»

Год выхода: 2006

Оригинальное название: The Da Vinci Code

Жанр: детективный триллер

Режиссер: Рон Ховард

Длительность: 2 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 6,6

В главных ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн Маккеллен, Жан Рено

Мистический экшен-триллер по бестселлеру Дэна Брауна, который в свое время возмутил католические сообщества по всему миру.

Неизвестный расправился с куратором Лувра Жаком Соньером (Жан-Пьер Марьель), на теле которого обнаружен странный шифр. Подозрения полиции падают на эксперта по религиозной символике — гарвардского профессора Роберта Лэнгдона (Том Хэнкс). Заручившись поддержкой внучки Соньера криптографа Софи Неве (Одри Тоту), Лэнгдон скрывается от полиции. Напарникам предстоит разгадать шифр, оставленный убитым, и отыскать легендарный святой Грааль.

Кадр: фильм «Залечь на дно в Брюгге»

Год выхода: 2008

Оригинальное название: In Bruges

Жанр: комедия, криминальный триллер, драма

Режиссер: Мартин Макдона

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 7,9

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи

Остроумная черная комедия о злоключениях двух приятелей-бандитов.

Ирландские мафиози Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон) провалили задание своего сурового босса Гарри (Рэйф Файнс). Киллеры случайно выстрелили в ребенка и теперь временно скрываются в тихом бельгийском Брюгге. Пока образованный Кен изучает архитектуру города, глуповатый Рэй, который все еще переживает из-за случившегося, знакомится с местной красоткой Хлоей (Клеманс Поэзи). Безобидный флирт приводит к череде нелепый случайностей и серьезных проблем.

Кадр: фильм «Темный рыцарь»

Год выхода: 2008

Оригинальное название: The Dark Knight

Жанр: супергероика, криминальный боевик, триллер, драма

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 2 часа 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,5 и 9,1

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол

Мрачная супергероика от Кристофера Нолана и гениальный Джокер в исполнении Хита Леджера.

Миллиардер Брюс Уэйн (Кристиан Бэйл) уже сколько лет защищает Готэм как Бэтмен. Чтобы навсегда покончить с организованной преступностью, он заключает союз с городской властью в лице честного лейтенанта Гордона (Гари Олдман) и прокурора-идеалиста Харви Дента (Аарон Экхарт). В это время в Готэме появляется новый злодей — гениальный и крайне жестокий Джокер (Хит Леджер), который устраивает настоящий хаос.

Кадр: фильм «Район №9»

Год выхода: 2009

Оригинальное название: District 9

Жанр: научная фантастика, боевик, драма, триллер

Режиссер: Нил Бломкамп

Длительность: 1 час 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 7,9

В главных ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Дэвид Джеймс, Ванесса Хэйвуд

Драйвовый сай-файный боевик о непростой жизни в гетто, полном инопланетян.

Двадцать лет назад Землю посетили пришельцы. Оказалось, что эти странные существа не планируют делиться с землянами своей межгалактической мудростью или, наоборот, захватывать планету. Вместо этого пришельцы попросили у землян убежище и временно поселились в Районе №9 в ЮАР. Теперь пришло время выселять незваных космических гостей.

Лучшие фильмы нулевых: что еще посмотреть