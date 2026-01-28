Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек»: дата выхода, сюжет, актеры

Весной 2026 года в мировой прокат выходит продолжение истории гангстера Томаса Шелби и его семьи — в формате полнометражной картины под названием «Острые козырьки: Бессмертный человек». Зрителей ждут и знакомые персонажи, и новые герои, а также ожидаются нуарные британские пейзажи и классные саундтреки. Подробнее о сюжете и производстве фильма — в материале «Ленты.ру».

«Острые козырьки: Бессмертный человек»: главное о фильме

Оригинальное название: Peaky Blinders: The Immortal Man Страны: Великобритания, США, Франция Жанры: драма, криминальный фильм, история Режиссер: Том Харпер Сценарист: Стивен Найт Продюсеры: Гай Хили, Джош Коуэлл, Патрик Холлэнд В ролях: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пакки Ли, Иэн Пек, Джей Ликурго

«Острые козырьки: Бессмертный человек» — предстоящий художественный фильм британского режиссера Тома Харпера по сценарию создателя оригинального одноименного сериала Стивена Найта. Это хронологическое продолжение культового проекта «Острые козырьки». Изначально создатели планировали снять просто седьмой сезон, но потом передумали и решили, объединившись с Netflix, выпустить полнометражную картину.

Дата выхода

Мировая премьера «Острых козырьков» в кинотеатрах запланирована на 6 марта 2026 года. Спустя две недели — 20 марта — фильм выйдет на Netflix.

Сюжет

События фильма разворачиваются в 1940 году, во время Второй мировой войны. Основное место действия — британский город Бирмингем. Согласно официальному синопсису проекта, фильм начинается с возвращения Томаса Шелби из добровольного изгнания, после чего он сталкивается с «разрушительным испытанием». На кону оказывается не только судьба семьи Шелби, но и будущее всей страны, раздираемой внутренними и внешними конфликтами.

Детали сюжета пока держатся в секрете, однако создатель проекта Стивен Найт пообещал зрителям «взрывную главу в истории "Острых козырьков" и настоящую войну без правил»

«Я думаю, этот фильм станет шагом вперед, и здорово, что поклонники "Острых козырьков" смогут собраться в одном месте, чтобы посмотреть его, — сказал Найт в интервью изданию NME. — Бюджет фильма также будет больше — во многом, потому что мы осознаем, что заканчиваем эту главу».

Трейлер

В конце 2025 года Netflix выпустил тизер-трейлер. В ролике показаны мрачные сцены разрушенного города, напряженные моменты с участием главного героя и намеки на его втягивание в опасные операции.

Актеры и роли

В полнометражной картине к своей роли вернется любимец публики Киллиан Мерфи, который снова исполнит роль харизматичного главы банды Острых козырьков.

«Похоже, Томас Шелби еще не закончил со мной, — поделился Мерфи в интервью The Observer. — Я решил снова поучаствовать в проекте, потому что у нас действительно хороший сценарий, и потому что я чувствую долг перед фанатами — во многом именно они сделали сериал таким успешным».

Также представители Netflix подтвердили, что:

Софи Рандл вновь сыграет сестру Томми Аду; а Стивен Грэм, недавно получивший «Золотой глобус» за свою роль в сериале «Переходный возраст», вернется в роли профсоюзного лидера Хайдена Стагга.

В проект не вернутся Сэм Клафлин, сыгравший правого политика Освальда Мосли, и Кейт Филлипс, исполнившая роль бывшей жены брата Томми, Линды Шелби. Их персонажей не включили в сценарий, хотя оба актера заявляли о своем желании присоединиться к съемкам.

Среди новых актеров вселенной «Острых козырьков»:

Ребекка Фергюсон («Дюна», «Укрытие»); Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина»); Тим Рот («Омерзительная восьмерка», «Твин Пикс»); Джей Ликурго («Бэтмен», «Дьявол-полукровка»).

Также в сериале появится еще один новый персонаж — американский гангстер Аль Капоне. Но кто его сыграет, не раскрывается.

Производство

Идея полнометражного фильма обсуждалась еще до выхода шестого сезона. В декабре 2023 года Найт подтвердил, что сценарий завершен, а в марте 2024-го стало известно, что Мерфи вернется к роли Томми Шелби.

Съемки фильма стартовали 30 сентября 2024 года на студии Digbeth Loc в Бирмингеме; также некоторые сцены снимались в Западном Мидлендсе и Сент-Хеленсе. Производство завершилось 13 декабря 2024 года.

Франшиза «Острые козырьки»: что дальше

Несмотря на то что «Острые козырьки: Бессмертный человек» позиционируется как финальная глава истории Томми Шелби, еще будут и другие проекты по мотивам сериала.

В октябре прошлого 2025 года представители компании BBC подтвердили, что выпустят еще как минимум два сезона, в каждом из которых будет по шесть эпизодов.

События в новых сезонах будут происходить спустя 17 лет после событий оригинального сериала и будут посвящены новому поколению семьи Шелби, которое пытается восстановить жизнь после военных лет. «Действие снова развернется в Бирмингеме», — рассказал Стивен Найт.

Сериал расскажет историю города, который возрождается из пепла бомбардировок. Новое поколение Шелби берет управление в свои руки, и это будет захватывающее приключение Стивен Найт автор сценария

Имена актеров, которые возглавят каст новых сезонов, пока не раскрываются. Также неясно, появятся ли в кадре герои оригинального сериала. Однако известно, что Киллиан Мерфи выступит исполнительным продюсером проекта.

Производством новых сезонов займутся компании Garrison Drama и Kudos, ранее работавшие над британским сериалом «САС: Неизвестные герои» и недавним хитом Netflix «Дом Гиннессов» (оба сериала тоже авторства Стивена Найта). О том, когда ждать новые эпизоды, пока нет информации.

История франшизы «Острые козырьки»

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 по 2022 год. Это рассказ об одноименной преступной группировке, которая орудует в Бирмингеме сразу после Первой мировой войны. Образ этой группировки был вдохновлен реальными историями из жизни уличных банд, действовавших в городе с конца XIX до начала XX века.

Проект регулярно получал высокие отзывы критиков и зрителей; сейчас его общий рейтинг на сайте IMDb — 8,7 из 10.

Сериал хвалили за напряженный сюжет, визуальную составляющую и убедительную актерскую игру, прежде всего Киллиана Мерфи и Хелен Маккрори

Маккрори сыграла тетю главного героя Полли Грей и ушла из жизни в 2021 году от рака молочной железы, не успев завершить съемки в шестом сезоне.

The Guardian назвал проект «захватывающей и стремительной историей о послевоенных бирмингемских гангстерах», а Den of Geek — «одной из самых умных и стильных драм Би-би-си за многие годы».

Критики также отмечали умение сериала работать с жанровыми ожиданиями и музыкой: в качестве саундтрека, например, использовались композиции музыкантов Дэвида Боуи и Леонарда Коэна.