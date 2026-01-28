Второй сезон «Криминального прошлого» от Apple стартует 22 апреля — первые кадры

Чемпионат.com

Компания Apple представила первые кадры второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Второй сезон детективного шоу стартует 22 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

Когда стартует второй сезон «Криминального прошлого» от Apple
© Чемпионат.com

Действие шоу разворачиваются в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой — стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма

Главные роли вновь исполнят Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,1 балла из 10.