Сагу «Восхождение Ворона» покажут в России

Сериал "Восхождение Ворона" выходит на российском стриминге кино viju с 2 февраля, а с 9 февраля его можно будет смотреть в эфире телеканала viju+ Serial по две серии в день. Зрелищная костюмная драма рассказывает о легендарном венгерском полководце Яноше Хуньяди. Для Венгрии сериал стал событием, тем более что в основе сюжета - популярный цикл исторических романов писателя Бана Мора. Посмотрим, как будет в России.

© Кадр из фильма

В Венгрии такая реакция объясняется тем, что фамилия Хуньяди - не пустой звук: это национальный герой и символ целой эпохи. Часть образа рода - герб с вороном, вокруг которого сложилось много легенд. Самая известная из них - о вороне, укравшем кольцо. Есть и версия о птице как вестнике освобождения, а самое рациональное объяснение связано с прозвищем Corvinus, которое буквально переводится как "ворон". Отсюда и название сериала.

Время действия в картине - XV век. Европа оказалась на краю пропасти, а османы могли перекроить карту континента. На этом фоне появляется полководец Янош Хуньяди - лидер, которому приходится принимать сложные решения и жертвовать личным ради общего дела. От его шагов зависело, в какую сторону качнется маятник истории. В сериале жестокие битвы перемежаются с дворцовыми интригами - все, как любит зритель.

У сериала четыре режиссера. За исторический масштаб отвечает Роберт Дорнхельм (сериал "Убийство по Фрейду"), за эмоции персонажей - Орси Надьпал (сериал "Библиотекари: Следующая глава"), за зрелищные сражения - Аттила Сас ("Недетские сказки"), а Балаж Лендьела (сериал "Золотая жизнь") добавил драйва.

В актерском составе - более 600 человек из разных стран. Каждый говорит на родном языке. Главную роль исполнил румынский актер Кадар Л. Геллерт ("Тупик"). Его жену сыграла Вивьен Руйдер ("Алиенист"). Также в ролях - Франциска Теречек ("Я - кот"), Ласло Матрай ("Последнее королевство") и другие.

Кстати

Премьера сериала "Восхождение Ворона" состоялась в Каннах в 2024 году на крупнейшем международном рынке контента MIPCOM.