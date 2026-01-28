Генри Кавилл — на первых кадрах ремейка «Горца» от режиссера «Джона Уика»

Звезда сериала «Ведьмак» и ленты «Лига справедливости» Генри Кавилл опубликовал первые кадры ремейка фильма «Горец». На них впервые можно увидеть популярного актёра в образе Коннора Маклауда.

Лента выступит перезапуском боевика 1986 года. Фильм расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков.

«Горец» выйдет в мировом прокате в 2027 году. Главные роли, помимо Кавилла, сыграют Рассел Кроу («Гладиатор»), Карен Гиллан («Стражи галактики»), Джереми Айронс («Царство небесное») и другие актёры.Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика». Съёмки «Горца» должны были стартовать в сентябре 2025 года, но их отложили из-за травмы Генри Кавилла.